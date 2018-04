Nový multimediální iPAQ s GPS se bude prodávat i u nás

Ačkoliv byl podle původních plánů nový (a zřejmě poslední) kapesní počítač od HP určen pouze pro asijské trhy, dostane se i k nám. Prodávat by se měl začít již tento měsíc, překvapením bude GPS navigace s nejnovějšími mapami TomTom 6.

O novince HP jsme vás již informovali v tomto článku. V té době ještě nebyla zcela jasná výbava tohoto multimediálního kapesního počítače a také se hovořilo o tom, že se oficiální cestou nedostane za asijské hranice.

Nyní je všechno jinak, česká pobočka HP má iPAQ rx5700 a 5900 již pár dní ve své nabídce, známa není pouze cena, za kterou se bude zařízení prodávat, i když jsme se ji snažili získat různými způsoby. Nicméně nebude tak složité ji odvodit, protože cena v USA má činit 600 dolarů.

Podle serveru Digitimes se zařízení s operačním systémem Windows Mobile 5, které má QVGA displej, 400MHz procesor, SD slot a Wi-Fi, začne prodávat ještě letos a to na konci října. Na českém trhu by se tak mohlo objevit ještě do Vánoc.

Vyšší model bude mít 2GB flash ROM paměti a integrovanému GPS receiveru SiRF StarIII GSC3F v držáku bude sekundovat TomTom Navigator 6 s úplnými mapami západní Evropy.

Vyměnitelná baterie Li-Ion má dosahovat kapacity 1700mAh a v bezdrátové výbavě nebude chybět ani Bluetooth.

Levnější verze pak má mít pouze gigovou paměť a chybět jí bude Wi-Fi, GPS receiver i mapy zůstanou. Váha zařízení má být 149 gramů při rozměrech 7,6 × 1,6 × 12 cm.