Nový modul pro Visory - VisorPhone

Již z názvu je patrné, že se bude jednat o mobilní telefon připojitelný k PalmOS PDA typu Visor. Tento rozšiřující modul byl nejprve určen pouze pro americký trh s provozními kmitočty v pásmu 1900 MHz, což je GSM v USA. Nyní již zanedlouho bude možné zakoupit tento modul také pro evropský trh s kmitočtovými pásmy 900 a 1900 MHz. Pro svojí funkčnost v obou kmitočtových pásmech je použitelný jak v USA a Japonsku, tak i v Evropě. Jedinou škodou je, že není již třípásmový, ale to by kladlo moc velké nároky na technickou část.

V balení je kromě manuálu a vlastního modulu také cestovní nabíječka. Doplňkovým příslušenstvím je nabíječka do automobilu a nabíjecí kolébka. Zařízení má vnější rozměry cca. 6 x 5 x 1,3 cm a hmotnost 83 gramů. Samotný modul je opatřen vlastní Ni-MH baterií o kapacitě 650 mAh, na kterou zařízení dokáže pracovat cca. 70 hodin v pohotovostním režimu. Což je na dnešní dobu dost krátká pohotovostní doba a když navíc modul neobsahuje displej, podsvětlení kláves a displeje, tak lze usoudit, že technologie použitá uvnitř je dosti staršího data. Bohužel s touto Ni-MH baterií je zařízení dosti "tlusté" a k tloušťce Visora přibude ještě další a poté to již (podle mého názoru) není až tak moc kapesní. Zase na druhou stranu přístroj oplývá užitečnými vlastnostmi, a i možnost mít všechno v jednom přístroji je velice lákavá. Pod již zmiňovanou baterií je také umístěna SIM karta. Pro mobilní maniaky zcela jistě nebude možné dokoupit pouzdro na více SIM karet, také z důvodu mechanického upevnění karty, která není nikterak jištěna proti samovolnému vypadnutí.



Modul je opatřen anténou, tlačítkem zapínání, dvěma tlačítky pro přepínání mezi módem telefonování a zprávou SMS, dále kontrolkou LED pro indikaci přítomnosti signálu GSM sítě, sluchátkem (mikrofon je zabudován v samotném zařízení Visor) a také konektorem pro připojení sluchátek nebo osobní handsfree sady. Zařízení dokáže signalizovat příchozí hovor pouze dvěma typy zvonění, což není přehnaný luxus a také vibračním vyzváněním, což se v dnešní době stává standardem. Další parametry jsou dosti závislé na použitém softwaru, který je dodáván samozřejmě v balení.



Jsou jimi funkce zobrazení volajícího, přiřazení jména (pokud je v telefonním seznamu), seznam volání a seznam SMS zpráv v obrovském počtu 1000 záznamů pro každou kategorii. Samozřejmostí je automatické odpovídání na SMS, vytáčení čísel z Diary atp. Nespornou výhodou celého modulu je možnost připojení k internetu, stahování e-mailů, synchronizace AvantGo kanálů, prohlížení WAPových stránek a to vše na velkém displeji zařízení Visor. Bohužel díky použitému staršímu hardwaru modulu je možná pouze klasická přenosová rychlost GSM sítě 9,6 kb/s. Možná v budoucnu se dočkáme modulů obsahujících přenosové protokoly HSCSD nebo GPRS pro rychlejší přenos dat.