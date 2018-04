Nový mluvčí RadioMobilu se nerad opaluje

Nový tiskový mluvčí Paegasu Jiří Hájek se narodil v roce 1971 v Novém Městě na Moravě, je ženatý a zatím bezdětný. Přiznává, že se vůbec neumí opalovat. Jednou, po obzvlášť intenzivním slunění, strávil tři dny v hotelovém pokoji, kde mu pobyt zpříjemňovali lékaři s injekcemi. Nepatří k šetrným řidičům.Patří mezi věrné zaměstnance, protože dosud pracoval pouze ve dvou organizacích. Po ukončení studií v roce 1994 pracoval pro studentskou organizaci AIESEC Česká republika. Zde zastával titulárně nejzajímavější post prezidenta AIESEC ČR. Od roku 1996 až do letoška pak pracoval v Českém Telecomu. Nejdříve jako manažer PR a od roku 1999 již jako ředitel vnějších vztahů. Při ředitelské funkci stihl ještě postgraduální studium na rotterdamské Erasmově univerzitě v Nizozemsku (Master of Corporate Communication – MCC).V RadioMobilu bude Jiří Hájek zastávat funkci manažera firemní komunikace a zároveň post tiskového mluvčího. Momentálně se seznamuje se služebním telefonem Siemens SL 45.

Mobil.cz: Váš odchod z Českého Telecomu a nástup do RadioMobilu se časově kryje s rozsáhlejším "zeštíhlováním" v této firmě. Je mezi tím nějaká souvislost?

Jiří Hájek: Ano, jistá souvislost zde je. Má funkce v Telecomu se rušila, a tak jsem své působení v této společnosti ukončil ke 30. dubnu tohoto roku. Zároveň se v průběhu dubna objevila nabídka zúčastnit se konkurzu na manažera firemní komunikace v RadioMobilu. Neuvažoval jsem dlouho a řídil se heslem„kdo nehraje, nevyhraje“.

Při konkurzu jsem si výborně pocvičil angličtinu, protože tři výběrová kola ze čtyř probíhala v angličtině. Zaujalo mě, že prakticky od počátku se na výběru kandidáta podílela i oddělení, s nimiž tiskový mluvčí nejčastěji přichází do styku. To jistě není všude zvykem.

Mobil.cz: Proč jste zůstal v oboru telekomunikací? Nelákalo vás zkusit to zase v jiné branži?

Jiří Hájek: Mobilní komunikace jsou hrozně zajímavé. Rychle se rozvíjejí a dávno již nejsou jen o obyčejném telefonování. To mě lákalo.

Mobil.cz: S čím do RadioMobilu nastupujete?

Jiří Hájek: Chtěl bych, aby Paegas všichni vnímali jako inovativní společnost. Zároveň ale chci tento termín přeložit a přiblížit širokým vrstvám lidí včetně naprostých laiků. Myslím si, že řada telekomunikačních společností v poslední době klade přílišný důraz na technologii a její pojmenování. Přitom se nějak vytrácí, že většinu lidí především zajímá, co jim novinka přinese, ne na jakém řešení je založena. Naše šance je v tom, že lidem vysvětlíme praktický význam technologií.

Mobil.cz: Nastupující šéfové se většinou snaží své týmy nějak obměnit, doplnit či jinak přizpůsobit obrazu svému. Předpokládáte nějaké změny v tiskovém oddělení?

Jiří Hájek: Mám z tohoto, vlastně již svého, týmu dobrý pocit. Inovativnost, o níž jsem mluvil, mu určitě není cizí a to je důležité. Navíc dosavadní výsledky tiskového oddělení Paegasu mluví za něj. A mluví dobře. Nepřišel jsem do RadioMobilu rozhodně v roli „hasiče“. Můj dojem je, že jsem nastoupil do dobře rozjetého vlaku.

Víc vám první den ve funkci opravdu nemohu říct.

Mobil.cz: Mezi odchodem z Telecomu a nástupem do RadioMobilu jste měl chvíli volna, jak jste s ní naložil?

Jiří Hájek: Nic dramatického jsem neprováděl. Ještě v dubnu jsem si vybral starou dovolenou, takže nakonec ta volná chvíle trvala pět týdnů. Najednou byl čas dát oblek do čistírny, nechat si opravit hodinky, projet se na kole, také mu poskytnout potřebný servis, chodit v tričku a sedět beze spěchu na Staroměstském náměstí u kávy. Bylo to pěkné, ale jako každé volno i tohle rychle skončilo.