Nový Microsoft Smartphone chce zničit konkurenci

Microsoftu je již oblast osobních počítačů příliš těsná, a tak se rozhodl zaútočit na trh mobilních telefonů. Proto ve spolupráci s firmami Texas Instruments a Compal připravuje výrobu nového chytrého telefonu. Aliance má svou práci velmi dobře rozdělenou. Každý švec se v ní drží svého kopyta, takže Microsoft připravuje software, Texas Instruments (TI) navrhl hardware a aby to celé stálo co nejméně, finálním výrobcem bude s největší pravděpodobností společnost Compal z Tchaj-wanu. Výsledný zázrak, kterým by chtěla aliance porazit zaběhnutou konkurenci na lopatky, poběží na novém procesoru OMAP, který je zajímavý svou nízkou spotřebou energie. Konkrétně se jedná o chipset TI TCS2500, představený v prosinci loňského roku. Chipset obsahuje "zázračný" chip OMAP710 DSP, který je speciálně navržen pro práci ve standardu GSM a s podporou rychlých datových přenosů GPRS.

Celé zařízení zatím nese neutrální název Microsoft Smartphone 2002 - stejně jako nový operační systém Microsoftu pro mobilní telefony, z čehož je zřejmé, že výrobek bude nabízen pod více obchodními názvy. Přístroj byl poprvé představen tento týden na výročním kongresu GSM asociace ve francouzském Cannes. Již při pohledu na první fotografie se nabízí myšlenka, že značka telefonu by mohla odpovídat operátorovi, který jej bude ve své síti nabízet. Proto je také výrobou pověřena tchajwanská firma Compal, která má s výrobou OEM zařízení velké zkušenosti. Compal není nováčkem ani na poli mobilních telefonů, v jeho nabídce najdeme jeden nepříliš atraktivní model s označením XG2, který umí GPRS, váží 76 gramů a krásy opravdu moc nepobral. To naopak nový Smartphone ošklivý vůbec není a na takovouto kategorii přístrojů překvapivě hýří mnoha barevnými kombinacemi. K zahození nebudou ani jeho předpokládané fyzické parametry. Smartphone 2002 by měl vážit zhruba 110 gramů a jeho rozměry by měly být 123 x 46-52 x 16-20 mm. Řekněte sami, to nevypadá zle.

A co by měl nový chytrý telefon umět? Tak na to zřejmě zatím neumí přesně odpovědět ani sám Microsoft. Vše prý záleží na schopnostech GSM sítí 2,5 generace. V základu by neměl chybět přístup na WEB včetně zabezpečeného přístupu na firemní stránky, e-mailový klient a určitě nějaká podpora multimédií. Jestli to bude přímo video, ukáže až blízká budoucnost. Další funkce by měly vycházet z běžných mobilních telefonů a na druhou stranu z PDA zařízení běžících na platformě Pocket PC 2002.

Microsoft si s myšlenkou dobýt trh s mobilními telefony pohrává již delší dobu, loni mohutně propagoval nový operační systém Stinger. Ten měl využívat například i chytrý telefon od Senda s označením Z100. Podle nejnovějších, ale zatím stále nepotvrzených informací však bude Sendo Z100 fungovat na stejném principu jako Smartphone 2002, stejně jako některá PDA. Nový Smartphone by však měl být levnější a podobně jako Sendo Z100 velmi podobný běžným mobilním telefonům. To však můžete posoudit sami z obrázků, z kterých je však zřejmé, že se zatím jedná jen o maketu a nikoliv funkční přístroj.