Nový Microsoft Service Pack pro Pocket PC

Mezi říjnové novinky od Microsoftu patří Service Pack pro Pocket PC 2002 oficiálně ohlášený 11. října. V tiskové zprávě se nejprve dočtete, jaký je Microsoft pašák a jak se musí sám pochválit, že neustává na vavřínech a stále vylepšuje svůj Pocket PC software. Předpokládám, že TO Vás ale určitě zajímat moc nebude.



Nejnovější update je už hotov a v relativně krátké době by měl být ke stažení u jednotlivých výrobců Pocket PC - u Microsoftu ho zatím ke stažení budete hledat marně. V updatu najdete především novou verzi Windows Media Playeru s pořadovým číslem 8.5 (viz obrázek), která přináší inovovanou práci s původně často kritizovanými playlisty (rychlejší detekce většího počtu souborů v playlistu, trochu jiná práce s adresáři apod.) a vyšší výkon programu na stávajících procesorech. Mírně upravené bylo i grafické rozhraní Windows Media Playeru, přehrávač navíc nově přímo podporuje Pocket PC Connection Manager usnadňující mimo jiné například on-line přístup k souborům. Zvýšena byla stabilita Pocket Internet Exploreru při prohlížení chráněných webových stránek (https), lepší by měla být i stabilita Windows CE 3.x při opětovné navazování PPP LCP připojení. Aplikace Pocket Word a Notes nově podporují vkládání dlouhých řetězců znaků bez mezer, vylepšeno by mělo být i přidávání položek v kalendáři a konečně poslední větší změnou je podpora rozšířených skupin znaků v uživatelských jménech u Microsoft ActiveSync Serveru.





Zbývající změny jsou už pouze kosmetické - Pocket Internet Exploreru podporuje klávesu TAB a téma obrazovky Today bylo rozšířeno o grafickou variantu "Bliss" (viz druhý obrázek). Čekali jste stejně jako já víc? Například téměř toužebně očekávanou optimalizaci Windows CE 3.x pro procesory XScale, WAP browser, použitelný taskbar na přepínání aplikací, lepší správu paměti a další podobné věci? Nechte si zajít chuť, Microsoft se k ničemu takovému zatím nemá. Kapesních počítačů typu Pocket PC s procesory XScale se zatím prodává příliš málo na to, aby se vyplatilo investovat do potřebných úprav operačního systému Windows CE 3.x, a budoucnost vidí Microsoft stejně ve Windows CE 4.x alias Windows CE .NET. Zbývá tedy čekat dál...