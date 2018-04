Nový low-endový Siemens bude z Tchaj-wanu!

Evropské společnosti vyrábějící mobilní telefony prchají na východ. Do Asie je ženou nejen nízké výrobní náklady, ale v mnoha případech i úspora během vývoje nových produktů. Právě náklady na vytvoření nového modelu tvoří podstatnou část výsledné ceny, a proto již není výjimkou, když i vývoj nového telefonu má ve své režii jeho výsledný asijský producent. Samozřejmě telefon nadále ponese světoznámou značku, se kterou se bude prodávat rozhodně lépe než s nálepkou neznámé společnosti. Do Asie přestěhovali podstatnou část, ne-li celou výrobu, třeba Philips, Ericsson, Motorola a nejnověji právě německý Siemens.

Tchajwanská společnost Ares vyhrála tendr vyhlášený německým Siemensem na vývoj a výrobu jeho nového low-endového telefonu. Zakázka to není vůbec malá, v první fázi se bude jednat o dodávku pěti milionů kusů a celkem se jedná dokonce o téměř deset milionů telefonů. První dodávky nového modelu se očekávají již ve druhém čtvrtletí roku 2002 a dodávka má být ukončena na začátku roku 2003. Siemens však již uvažuje také o přípravě dalšího modelu, kterého by chtěl odebrat minimálně sedm milionů kusů. Hlavním důvodem, proč si Siemens vybral společnost Ares, jsou samozřejmě výrobní náklady. Nový low-end bude Ares vyrábět v cenovém rozpětí 50 až 60 USD; běžné náklady jsou zhruba o deset dolarů vyšší. Z této ceny je zhruba 40 USD počítáno na hardwarové komponenty, což však přijali s nelibostí jejich místní dodavatelé, kteří se obávají, že bude společnost Ares tlačit ceny dolů. Na druhou stranu, o tak velkou zakázku nechce nikdo přijít.

Kdo je vlastně Ares? Ares je z devadesáti procent vlastněn tchajwanskou společností DBTEL, která již tak neznámá není. Tato společnost již vyvinula a vyrábí například model T189 pro Motorolu, která jej pod svojí značkou také prodává, ale zatím jen na asijských trzích. O některých modelech DBTELu jsme vás již informovali letos na jaře v tomto článku. Od té doby však tento výrobce telekomunikační techniky začal oba modely prodávat s poněkud pozměněnou specifikací, jeden low-end, a druhý luxusnější pro asijské manažery. Telefony DBTEL se zatím v Evropě neprodávají, ale v Asii a především na Tchaj-wanu jsou poměrně populární. Většinu produkce však tvoří výrobky pro třetí stranu, přesně jako v případě nového Siemense. Telefony však DBTEL nevyrábí přímo na Tchaj-wanu, ale v některé ze svých továren v Číně. Přeci jen, Tchaj-wan už není nejlevnější. Stejný postup chce použít i dceřiný Ares, který nový low-end pro Siemens bude vyrábět v novém závodě DBTELu v Tian-jinu v Číně. V případě úspěchu pak Ares plánuje postavit vlastní továrnu v čínské Šanghaji. DBTEL vlastní certifikáty jakosti ISO 9001, 9002 a 14001 a v letošním roce vedle dalších ocenění získal i cenu za design svých nových mobilních telefonů.

Jak by mohl nový Siemens vypadat? To samozřejmě zatím tuší jen zasvěcení manažeři a technici ze Siemensu, kteří budou diktovat požadavky, a asi i vývojáři z Aresu. Za příklad by jim mohly posloužit nové modely mateřského DBTELu, které jsou rozhodně zajímavé. Jejich představení proběhlo již letos na jaře, ale prodejní verze se od prototypů trochu liší, takže si je ve zkratce připomeňme. Základní model A325 je určen mládeži, a proto má výměnné kryty, z internetu stahovatelné spořiče displeje nebo melodie. Mládež v Asii ráda pečuje o virtuální miláčky, a proto v novém DBTELU nechybí ani virtuální zvířátko, o které se můžou majitelé starat v každé volné chvilce. Milovníci SMS zpráv jistě ocení funkci chatu i paměť na 100 telefonních čísel v přístroji. Telefon podporuje i skupiny volajících a vyzváněcí profily. A325 umí i vibrace, má 22 vlastních vyzváněcích melodií a dalších 100 (!) si jich může uživatel do telefonu přidat. Grafický displej s modrým podsvícením zobrazí tři řádky textu plus dva stavové pro informace o stavu telefonu a funkci kontextové klávesy. Rozměry a váha telefonu jsou přijatelné - 106 x 42 x 21 mm a 91 gramů. Samozřejmostí je pak kalkulačka, diář s alarmem a budíkem a tři hry. Chybí však WAPový prohlížeč a anténa není integrovaná, což asi bude Siemens požadovat.

Manažerský model A805 je samozřejmě vybaven daleko lépe, ale nemá integrované virtuální zvířátko, na které by asi manažeři neměli čas. Rozměry telefonu jsou stejné jako u A325 a to platí i o jeho hmotnosti. Z těchto údajů je zřejmé, že oba přístroje používají v co největší míře stejné HW komponenty. Šetřit se musí i na Tchaj-wanu. Displej je také identický jako u A325, a to včetně modrého elektroluminiscenčního podsvícení. Předností modelu A805 by měla být velká paměť na telefonní čísla v přístroji, která má kapacitu 600 záznamů, jež lze třídit až do 16 kategorií jako číslo domů, na mobil, adresa a podobně. Telefon samozřejmě nabízí i budík, kalkulačku a tři hry, ale především kalendář by měl poskytnout nadstandardní možnosti osobního plánování času. A805 nabízí synchronizaci s osobním počítačem pomocí datového kabelu nejen pro všeobecně rozšířené programy, jako je Outlook, ale i pro vlastní software, s kterým by měla být synchronizace velmi rychlá a pohodlná. Oba modely DBTELu nabízejí prediktivní vkládání textu T9, ale zatím jen v angličtině a několika variantách čínštiny. Nový Siemens bude s největší pravděpodobností vypadat úplně jinak, ale je možné, že právě virtuální zvířátko si pro něj Němci budou na Tchaj-wanu žádat. Na konci prvního čtvrtletí příštího roku budeme vědět více.