Nový LG B1200 - dvojník Ericssonu T65

Jihokorejská společnost LG není v oboru mobilních telefonů žádným nováčkem. Většinu její dosavadní produkce spolknul nenasytný asijský trh a jen velmi málo modelů se dostalo až do Evropy. Zde se telefony LG prodávají především v Itálii, najít je však můžete v menším měřítku i na pultech prodejen v jiných západoevropských zemích. Již na letošním CeBITu LG představil několik nových modelů, které si jistě zaslouží pozornost publika, a to jak laického, tak odborného. LG pochopilo, že GPRS je v módě, a tak téměř všechny její letošní novinky disponují touto technologií rychlého přenosu dat. O dražších véčkových telefonech G5200 a G7000 jsme vás již informovali v tomto článku. Dnes se budeme věnovat nejlevnějšímu novému modelu LG, atraktivnímu telefonu B1200. Ač se jedná o jeden ze základních modelů výrobce, nabízí atraktivní design a poměrně bohatou funkční výbavu. Premiéru si model B1200 odbyl v minulých dnech na veletrhu Futurshow v italské Boloni.

Vzhled B1200 je pro značku LG poměrně netradiční. Většina telefonů tohoto výrobce totiž věrně sleduje asijskou módu rozvíracích telefonů, takzvaných véček. B1200 je však koncipován klasicky. Tradiční tvar mají i některé starší telefony LG, ale v současné nabídce výrobce najdete mimo B1200 již jen véčkové přístroje. Ač i v Evropě lze předpokládat masivní nástup véčkových přístrojů, jelikož mají oproti klasicky koncipovaným telefonům své výhody, mnoho zákazníků stále dává přednost klasice. A právě těmto zákazníkům by měl model B1200 vyjít vstříc. Vzhled je velmi evropský, aby také ne, když je telefon nápadně podobný švédskému Ericssonu T65. Velmi podobné jsou i rozměry obou telefonů, liší se jen o pár milimetrů v každém z údajů. B1200 měří 106 x 45 x 20 mm a je tedy o milimetr větší než T65, ale o jeden tenčí a o čtyři milimetry užší. Váhově je na tom B1200 také o něco lépe, váží jen 80 gramů a je tak o rovných 14 gramů lehčí než T65. Oproti svému švédskému vzoru nemá B1200 čtyřsměrnou kurzorovou klávesu, ale jen dvousměrnou, jinak je však počet kláves a jejich rozmístění téměř shodné. Oba telefony také mají integrovanou anténu. Celkově lze design nového LG hodnotit pozitivně a podobnost s Ericssonem T65 mu zazlívat nemůžeme. Každý se potřebuje někde inspirovat.

Výbava nového LG je poněkud rozporuplná. Telefon sice zvládá některé zajímavé funkce, ale naopak některé již dávno běžně rozšířené postrádá. Z toho, co B1200 umí, musíme především zmínit podporu rychlého přenosu dat GPRS, a to v konfiguraci 4+1 timeslot. GPRS majitelé telefonu jistě využijí při WAPování, když telefon disponuje již prohlížečem ve verzi 1.2.1. Otázkou je však podpora datových přenosů. Některé zdroje tuto možnost uvádějí, jiné ji naopak popírají. Pokud by B1200 datové přenosy nepodporoval, jistě by o určitý počet potenciálních zákazníků přišel. Na druhou stranu, tento trend sleduje v poslední době více firem a například Motorola T192 taktéž datové přenosy oficiálně nepodporuje, ačkoliv disponuje podporou GPRS. Telefonu překvapivě chybí jakákoliv vnitřní paměť na kontakty nebo SMS zprávy. To by mohl být s ohledem na konkurenci poměrně závažný nedostatek. Většinu dalších základních funkcí již LG B1200 má, takže v jeho výbavě najdeme budík, hry, prediktivní vkládání textu T9, vibrační vyzvánění, možnost posílání melodií a také podporu polyfonických melodií. Výhodou by pak mohl být grafický displej s rozlišením 112 x 64 obrazových bodů a poměrně slušná výdrž Li-Ion baterie s kapacitou 650 mAh. Přístroj by měl na jedno nabití baterie vydržet v pohotovostním stavu až šest dní, nebo tři hodiny nepřetržitého hovoru.

Nový LG B1200 by se měl začít prodávat v Evropě na začátku letošních prázdnin a nejdříve bude dostupný na italském trhu. Výrobce slibuje atraktivní cenu, která by podle některých informací neměla výrazně překročit hodnotu 200 Euro za nedotovaný telefon. B1200 by měl mít konkurenci především v telefonech, jako jsou Alcatel OT511/512, Panasonic GD76 a s trochou představivosti i v Ericssonu T65. Všeobecně jej lze zařadit do nové kategorie stylových low-endů, které svými rozměry a hmotností nezaostávají za dražšími vzory, ale jejich výbava odpovídá nižší ceně. Lze jen těžko předpokládat, že by se tento telefon objevil i na našem trhu, takže případní zájemci si budou muset naplánovat cestu na jih Evropy. S ohledem na blížící se prázdniny by mohli spojit odpočinek a nákupy najednou. Na závěr dodejme, že telefon se bude prodávat v barvě modré, šedivé a růžové, takže na své si přijdou zájemci obou pohlaví.