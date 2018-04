Nový kovový ultratenký BenQ T60 s bohatou výbavou

Tchajwanský BenQ připravil nový model klasické konstrukce T60, který lze označit za supertenký. S rozměry 109 x 46 x 9,5 milimetrů se jedná o nejtenčí mobil tohoto asijského výrobce. Části krytu novinky jsou kovové a klávesnice má nezvyklé uspořádání se třemi vodorovnými řadami a čtyřmi svislými.

Výbava nového benQu je poměrně bohatá a řadí telefon do lepší střední třídy. Velký aktivní (TFT) displej s úhlopříčkou 2,2 palce má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Vyfotografovaný prototyp sice má na zádech napsáno dva megapixely, fotoaparát ale nabídne rozlišení 3,2 megapixelu. Postrádá však automatické ostření.

V telefonu nechybí hudební přehrávač, hudbu bude možné poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Vyzvánění může být ve formátu MP3 a k dispozici je zvukový záznamník. 80 gramů vážící mobil nepostrádá slot pro paměťové karty formátu microSD (až 2 GB).

BenQ T60 pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10. Podpora EDGE chybí. Telefon by měl existovat ve dvou verzích lišících se podporou funkce NFC (Near Field Communication). Ta umožňuje pomocí mobilu například platit jako kreditní kartou nebo slouží ke vstupu do městské hromadné dopravy.

Nový benQ se začne na asijských trzích prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku. Možná se s tímto mobilem setkáme v budoucnu i na našem trhu.