Nový komunikátor od Sony a návod jak na animovaná témátka

pondělí

Zhypnotizujte se svým PDA a splňte si předsevzetí

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. PowerBtn je jednoduchá utilitka, která umožní přemapování HW tlačítek palmu. Dr. Insano's Eyes je aplikace fungující na bázi hypnózy, Oxios Memory se pokusí uvolnit maximální množství paměti v PocketPC.

úterý

Animovaná témátka - jak rozhýbat hlavní obrazovku PDA

Pokud byste rádi oživili displej svého kapesního počítače, můžete vyzkoušet některé z řady animovaných témátek. Na výběr je z akvária, ale i krajiny či moře. Stovky témátek čekají na vaše stažení.

středa

Sony mylo - komunikátor s klávesnicí a přehrávač v jednom

Sony oficiálně představila nový kapesní komunikátor mylo. Ten umožňuje bezdrátové připojení k internetu, volání přes Skype či komunikaci skrze ICQ. Gigabajtová paměť zase poslouží na uložení hudby či videa.

čtvrtek

Next - logická pecka ve stylu Vexed (recenze)

Logické hry jsou nejrozšířenějším žánrem pro kapesní počítače. Proto není divu, že se autoři inspirují těmi nejlepšími výtvory z této oblasti, do nichž beze sporu patří i stařičká gameska Vexed. A právě tou se inspirovala firma Mobigloo, která nám představuje hru Next.

pátek

Porsche Design navigace a novinky od LG se 4" displejem

Zajímají vás naše dojmy z nejmenší navigace na trhu Pocket Loox N100? Vyzkoušeli jsme jeden z prvních vzorků v ČR. Dozvíte se také, jak bude vypadat navigace s designem od Porsche či jaké novinky uvádí na trh LG.