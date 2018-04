Nový komunikátor od HP a výborný hledač Wi-Fi signálu

pondělí

Nejlepší převodník měn zdarma a hledač Wi-Fi signálu

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. WiFiFoFum je program umožňující prozkoumávání přítomnosti Wi-Fi signálu vaším PDA. BMI Calculator vám pomůže s hubnutím, Synchrotime je utilitka k synchronizaci hodin v PDA s časovým serverem.

úterý

Hexagon Deluxe - logická legenda, která nestárne (recenze)

Taktická hra Hexagon Deluxe není v PDA hrách žádnou novinkou. Přesto ale dosahuje svých kvalit natolik, že si zaslouží naše místo pro recenzi, a stále překonává mnohé tituly, které v tomto suchém období vycházejí.

středa

Líbivé kapesní novinky čínského výrobce TFW (preview)

Společnost TFW představila po dvou PocketPC komunikátorech a smartphonech. PDA s moderním vzhledem mají standardní parametry - 64MB paměť RAM i ROM. Procesoru o taktu 312MHz sekunduje 2Mpix kamera a kompaktní rozměry zařízení.

čtvrtek

Sudoku ve 3D a šifrovací program na mobil pro paranoiky

Další přehled aplikací pro Symbian je zde. SkyeCaller zajistí, aby se při hovorech zobrazovala i fotografie volajícího. Save je program, který šifruje SMS a v případě ztráty telefonu z něj vymaže vše potřebné. SymbPlayer je zase nový MP3 přehrávač.

Microsoft si připravil kladivo na BlackBerry

Společnost Hewlett Packard představila pokračovatele řady hw65xx, která v sobě ukrývá nadupané komunikátory s plnohodnotnou hardwarovou klávesnicí. Nový iPAQ hw6900 nabízí oproti svému předchůdci mnoho vylepšení.

pátek

Pocket Heroes - výborná tahová strategie zcela zdarma!

Patříte-li mezi příznivce tahových strategií, zbystřete. K mání je předělávka asi nejznámější hry tohoto druhu - Heroes of Might and Magic. Jedná se sice o ranou verzi, ta je však již plně hratelná.