Nový komunikátor od Dellu přijde koncem roku

, aktualizováno

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Dell definitivně ukončil svoje aktivity na trhu PDA. Zároveň jsme spekulovali, že to ovšem nemusí být konec mobilních zařízení od Dellu. Tyto spekulace se nyní potvrdily.