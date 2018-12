Výřez v displeji bude u nových iPhonů menší. S další generací zmizí úplně

Apple má letos uvést opět tři nové iPhony, tedy stejný počet jako loni. Ovšem rozložení nabídky má podle informací jihokorejského serveru ET News doznat výrazných změn.

Dosud zavedené duo základního modelu a zvětšeného „pluska“ totiž nahradí nástupce modelu X a jeho rozměrnější sourozenec s přídomkem Plus, nebo Pro. Základní model bude mít 5,85palcový OLED panel, obrazovka rozměrnějšího pak doroste do hodnoty 6,5 palce.

Tento tandem má pak doplnit ještě iPhone střední třídy s běžným displejem typu LCD úhlopříčky 6,04 palce. Tento levnější model by mohl designem navazovat na loňské „osmičky“, ovšem zároveň nemá být ochuzen o tolikrát omílaný výřez.

Výřez je domovem nejen reproduktoru a senzorů, ale zejména po technické stránce špičkového fotomodulu TrueDepth, jehož hlavní funkcí je kromě pořizování selfie také autorizace uživatele skenováním tváře v 3D režimu. Tento způsob ověření Apple nazývá termínem Face ID a mají jej využívat všechny tři pro letošní rok připravované modely.

Vykousnutí v displeji má být nicméně mezigeneračně menší, okraje po stranách ještě užší a displej tak pokryje ještě větší procento čelní plochy než u současné generace. Minimalizaci výřezu předpovídají také analytici společnosti Barclays, která dění v Applu poměrně často komentuje.

Nepřehlédnutelný designový prvek současného iPhonu X je asi nejdiskutovanějším elementem výrazně obměněného designu telefonů Applu. A nutno říci, že kritika nad pozitivními ohlasy převažuje.

Důvodem k výřezu byla pokračující snaha výrobců roztahovat displej po co nejvyšším procentu čelní plochy. A jak ukázal barcelonský veletrh MWC, trend v tomto směru rozhodně nepoleví - naopak levné napodobeniny iPhonu X zaplaví trh.

Ačkoli je totiž výřez bezpochyby diskutabilním prvkem celkového vzhledu telefonu, poměrně výrazně ušetří plochu displeje, jelikož v pruhu se stavovým řádkem, který zobrazuje název operátora, sílu signálu, stav baterie a případně další drobnosti z praktického hlediska ono vykousnutí prostě nevadí.

Příští rok už bez výřezu

Nejmenované průmyslové zdroje z blízkosti Applu uvádějí, že v Kalifornii se už rýsují první kontury iPhonů pro rok 2019, u kterých má výřez v displeji zcela vymizet. Displej by v takovém případě byl skutečně po celé ploše čela bez tohoto rušivého elementu.

Určitě však nezmizí čelní kamera s armádou senzorů, takže v Applu musí společně s dodavateli vymyslet, jak to technicky provést. Nabízí se zhotovení děr přímo do displeje, případně využití patentu Black Matrix od Googlu, který by něco takového umožnil. Redakce ET News začátkem roku zmiňovala také možnost integrace celého systému skenování a následné autentizace tváře přímo do objektivu fotoaparátu, což je opravdová technologická výzva.