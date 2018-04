Nový iPhone má být už v červnu. Výrobce totiž najímá tisíce lidí

Americká společnost Apple by mohla nový model svého multimediálního přístroje iPhone uvést na trh možná už v červnu. Naznačuje to únik informací z tchaj-wanské společnosti Foxconn, která přístroje Apple v Asii kompletuje. Japonská média přinesla rozhovor s náborovým pracovníkem firmy, podle něhož bude Foxconn nabírat až 18 000 nových zaměstnanců.

Nový iPhone by měl mít pořadové číslo 5, není ale jisté, zda se tak bude skutečně jmenovat. Když totiž Apple loni na podzim uvedl na trh nový model, který přišel po modelu iPhone 4, nepojmenoval jej iPhone 5, jak trh čekal, ale iPhone 4S.

"Spekulace o červnu je samozřejmě nutné brát s rezervou. O přístroji iPhone 5 se loni začalo mluvit skoro hned po tom, co bylo oznámeno, že je na trhu iPhone 4S," cituje elektronická verze britského listu Daily Mail blog Mashable. Ten o červnu jako o pravděpodobném uvedení nového telefonu na trh informoval.

Foxconn se v minulosti stal předmětem řady kontroverzí, naposledy zhruba před měsícem, kdy se ukázalo, že zaměstnanci firmy jsou soustavně pracovně přetěžováni a nedostávají za práci adekvátní plat. Zprávu si nechal vypracovat Apple, k němuž se podobné informace v minulosti dostaly už z více zdrojů. K zadání posudku Apple vedly i zprávy o několika sebevraždách zaměstnanců Foxconnu.

Server International Business Times (IBT) napsal, že červen je dobrý odhad, pokud jde o zahájení prodeje nového iPhonu. Apple totiž svým příznivcům nové modely zpravidla nabízí v létě, i když loni udělal výjimku a nový iPhone 4S uvedl na trh v říjnu. Loňský rok byl ale pro firmu výjimečný z více důvodů: jednak zemřel zakladatel firmy Steve Jobs, jednak model iPhone 4S nebyl úplnou novinkou, ale jen vylepšením původního modelu.

"Některé dosavadní zprávy uváděly, že Apple uvede nový iPhone 5 na trh v červnu na světové vývojářské konferenci (WWDC). Novější informace ale naznačují, že by to mohlo být až ve druhém pololetí," píše IBT. Doba mezi zahájením prodeje dosavadního a nového modelu přístroje iPhone by tak byla jen kolem osmi měsíců, což je prý málo. Nedávné průzkumy také ukázaly, že majitelé iPhonu si nový model nejčastěji kupují až po dvou letech.