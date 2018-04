Nový iPhone je propadák. Aspoň v Nokii si to myslí

Finská Nokia, které patří neotřesitelné první místo mezi prodejci mobilních telefonů, si prozatím zachovávala diplomatickou mlčenlivost a produkty konkurence nekomentovala, alespoň ne oficiálně. Nervozita manažerů už ale zřejmě překročila únosnou mez. Mark Loughran stojící v čele britské pobočky Nokie totiž odložil diplomatický jazyk a ostře se pustil do nového iPhonu 3GS. Uvedení tohoto telefonu opět provázely fronty před prodejnami, podle Loughrana je ale novinka propadákem.

"Nový iPhone nepřináší na první pohled nic nového," uvedl Loughran pro britská média a dodal: "Stejný design, stejné barvy a vylepšení špatného fotoaparátu na podprůměrný 3,2Mpix bude znamenat pro řadu majitelů velké zklamání." Kampaň na nový iPhone zdůrazňuje podporu MMS a kopírování, což v roce 2009 působí poněkud úsměvně. Fanoušci Apple si to ale zřejmě nemyslí a poptávka po přístroji je opět obrovská.

Podle informací britského O2 je nový iPhone 3GS nejprodávanějším iPhonem v historii. Loughranovo sebevědomí zřejmě podpořily velmi dobré výsledky novinky z jeho stáje. Nokia N97 je podle všeho po dlouhé době prvním prémiovým modelem Nokie, který dokáže iPhonu v prodejích aspoň trochu konkurovat.

Uražená ješitnost

Právě Nokia spolu se Sony Ericssonem zřejmě doplatila na nástup iPhonu nejvíc. Applu se totiž podařilo odlákat nepřehlédnutelnou část zákazníků, která si dřív pořizovala dražší, a pro Nokii tedy ziskovější, modely prémiových řad N a E Series. Ačkoli si tak Nokia udržela první místo v počtu prodaných kusů, její příjmy a zisk za minulé čtvrtletí dramaticky poklesly. - čtěte: Samsung a Apple se drží, ostatní dramaticky ztrácejí

Výsledky z loňska naznačily, kde je problém. Do řad N a E Series patří aktuálně několik desítek modelů. Za poslední čtvrtletí loňského roku prodala Nokia 11 milionů těchto telefonů. Apple s jediným model prodal přes sedm milionů. Navíc, zatímco Applu i při mírně klesajících prodejích roste zisk, Nokia zaznamenala meziroční propad zisku téměř na polovinu. - čtěte: Krize dolehla na výrobce mobilů, do problémů se řítí všichni

Jako jediný z výrobců totiž dokáže Apple "přinutit" uživatele k dalšímu utrácení. I když tak celosvětově klesá poptávka po nových přístrojích, plynou výrobci iPhonu peníze za obsah, který si uživatelé stahují do mobilů, a také z provizí od operátorů za využívání mobilního internetu. Tomu Nokia nedokáže konkurovat a dva její projekty, které měly tento trend zvrátit, Ovi Store a Comes with Music, zatím budí spíše rozpaky. - čtěte: Nokia podcenila obchod s aplikacemi

Další články k tématu: iphone, iPhone 3GS