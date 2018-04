Nový iPhone by se měl jmenovat 4S. Revoluci nečekejme

Opakovat by se měl scénář, který Apple použil v případě modelu 3GS. I to byl pouze vylepšený model 3G. Apple by tak razil strategii úplně nové modelu v dvouletém cyklu. Mezi tím by došlo na vylepšení stávajícího provedení.

Připravovaný smartphone od Applu by se tak neměl jmenovat iPhone 5, ale iPhone 4S. Analytik Peter Misek uvádí, že iPhone 4S pravděpodobně přinese pouze kosmetické změny oproti stávajícímu modelu 4.

Přesto bychom se měli dočkat dvoujádrového procesoru A5. Vylepšením zřejmě projde i fotoaparát, u kterého se očekává vyšší rozlišení. Podpora sítí čtvrté generace LTE se konat nebude, tu by měl dostat až iPhone 5. U iPhonu 4S si podle analytika budeme muset vystačit s podporou HSPA+.

Na to, jestli jsou tvrzení analytika Miseka pravdivá, si musíme ještě chvíli počkat. Nový iPhone by se totiž měl začít prodávat až v září. Představení nového iPhonu se tak posune na později. Apple doposud uváděl na trh nové verze iPhonu vždy v létě.

Peter Misek také uvedl, že ve Spojených státech nabídnou nový iPhone i operátoři Sprint a T-Mobile. V Číně zase nabídne novinku od Applu operátor China Mobile. Noví operátoři by měli výrazně zvýšit prodejní čísla jablečného smartphonu, který i bez nich patří mezi nejlépe prodávané mobily na světě.