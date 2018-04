Nový iPhone bude rekordně drahý. Může stát až 32 tisíc korun

Představení nových iPhonů je podle mnoha zdrojů naplánováno na 9. září. Novinky mají být dvě, tradiční nástupce iPhonu s označením iPhone 6 a pak také větší model spadající do kategorie phabletů. Základní iPhone 6 by měl mít displej s úhlopříčkou 4,7 palce, větší model pak s úhlopříčkou 5,5 palce. Některé zdroje uvádí, že větší model by měl Apple představit později.

Větším přístrojem Apple reaguje na stále populárnější phablety, tedy velké smartphony s displeji s úhlopříčkou od 5,5 palce. A právě větší model by mohl přinést i rekordní cenu. Podle serveru TK Tech News by vrcholná verze mohla v USA stát jako nedotovaná 1 200 dolarů. Pokud pro přepočet české ceny použijeme stejný koeficient jako u současných modelů, dostaneme se na částku 31 500 korun. To by za běžný model smartphonu byla rekordní částka.

Tak vysokou cenu si má Apple účtovat za provedení s pamětí 128 GB, což je v jeho případě také rekordní velikost a přístrojů s tak velkou vnitřní pamětí je na trhu jen pár. Současný model iPhonu 5s končí na poloviční velikosti uživatelské paměti.

Cena základního iPhonu 6 se pravděpodobně od ceny současného modelu 5s zásadně lišit nebude, jedině že by Apple i v jeho případě zvětšil paměť. V USA stojí nedotovaný iPhone 5s od 649 do 849 dolarů, v Česku ho Apple prodává od 17 300 do 22 590 korun.

Větší model bude pravděpodobně v prodeji také s menší velikostí uživatelské paměti, ale pravděpodobně nikoliv se základní pamětí 16 GB. Základní verze by tak měla paměť 32 GB a v jejím případě by se podle serveru TK Tech News měla cena pohybovat okolo 899 dolarů za nedotovaný přístroj. Českou cenu této varianty odhadujeme (podle konstrukce přepočtu cen u současného iPhonu) na 23 500 korun.

Vyšší cena velkého modelu by potvrzovala informace, že phablet bude mít silnější hardware než základní iPhone 6 (více zde).

Apple iPhone do letošního roku platil za nejdražší smartphone na trhu. Jenže nástup konkurenčních přístrojů od Samsungu, HTC a Sony posunul základní verzi iPhonu 5s cenově pod ně. Varianty s větší pamětí jsou však stále nejdražšími běžnými smartphony na trhu. Nový phablet tento stav podle všeho jen potvrdí.

Na začátku září představí Samsung novu generaci phabletu Note, který kategorii přerostlých smarpthonů založil a ve své podstatě definoval. Note 4 má existovat v několika variantách a podle spekulací i u něj by cenovka mohla překročit hranici 20 000 korun.