Apple v tajemné pozvánce naznačuje uvedení iPhonu 5. Už za týden

Apple prozatím oficiálně nepotvrdil, že by na nadcházející tiskové konferenci měl být představen nový iPhone. Vše tomu však nasvědčuje. Už delší dobu kolují zvěsti, že nový iPhone bude představen právě v září. Původně očekávaný říjnový termín si totiž Apple rezervuje pro nový iPad mini.

Apple také do pozvánky dal další náznak, co můžeme 12. září očekávat. Odlesk číslice 12 totiž tvoří číslo 5. Šestá generace jablečného smartphonu by se měla jmenovat právě iPhone 5. Představení se odehraje v Yerba Buena Centru v San Francisku, kde byl naposledy představen nový iPad.

Šestá generace iPhonu by měla nabídnout větší čtyřpalcový displej. Design by se příliš změnit neměl, na krytu telefonu však budou použity jiné materiály. Spekuluje se, že nový iPhone bude podporovat sítě čtvrté generace LTE či technologii NFC pro snadné platby mobilem. Novinka by také měla mít menší systémový konektor.