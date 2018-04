Samsung se pouští do Applu: iPhone 6 Plus je imitací Galaxy Note

V roce 2011 Samsung představil první model řady Galaxy Note. Ten prakticky započal popularitu segmentu takzvaných phabletů, tedy kříženců smartphonů a tabletů. I když se o něco podobného snažili různí výrobci před Samsungem, nelze jihokorejské společnosti upřít dotažení takového konceptu do použitelné podoby doplněné o dotykové pero.

Nyní se stalo pro mnohé něco nečekaného a úhlavní rival Samsungu Apple představil svůj vlastní phablet. Po řadě modelů s čtyřpalcovými displeji vybavil Apple nový model rovnou 5,5palcovým displejem. Je tak přímou konkurencí pro nový Samsung Galaxy Note 4. Ten má 5,7palcový displej.

Samsung cítí, že nový iPhone mu může přetáhnout řadu zákazníků, a proto vydal reklamu, kde označuje novinku od Applu za imitaci své řady Galaxy Note. Samsung je svými mediálními kampaněmi útočícími na Apple proslulý. Letos už uživatelům iPhonů vzkázal, aby se přestali tulit ke zdi. Odkazoval tak na úsporný režim nového modelu Galaxy S5.

V nové reklamě Samsung vyzdvihuje průkopnictví řady Galaxy Note a zmiňuje původní pochybnosti, které provázely první model Galaxy Note. Ty jsou tvořeny citacemi starých článků zobrazených na displeji nového modelu Galaxy Note 4.

Samsung jde v reklamě dál a hlas mluvící o imitovaní konkurencí doprovází zobrazený titulek ze serveru BGR, který hlasá: „Pravda bolí, fanoušci Applu: můžete děkovat Samsungu za velký displej u nového iPhonu.“

V reklamě nejsou použity pouze citace ze zpravodajských serverů, ale také hlasy z lidu. Třeba jistý grafický designer říkající si Faazon, který na Twitteru napsal: „Zdá se to jen mně, nebo nový iPhone 6 Plus vypadá jako Samsung Galaxy Note 2 (z roku 2012) - bez dotykového pera.“ Zmiňovaný tweet mnoho ohlasu nevyvolal, v době psaní článku a tedy po vypuštění reklamy měl jen devět retweetů a devětkrát byl označen za oblíbený.

Dále je citován redaktor magazínu o televizních programech Damian Holbrook. Ten na Twitter napsal: „Je roztomilé, jak si Apple myslí, že jeho phablet je novátorská myšlenka, když Samsung v této kategorii vyniká už dlouho.“ Ani tento tweet přes značný počet odběratelů nezaznamenal velký ohlas. Byl 15krát retweetnut a 16 lidí ho označilo za oblíbený.

Celou reklamu uzavírá slogan: „Příští velká věc je zde“ a odkaz na říjen. To by se měl nový phablet od Samsungu začít prodávat. Ovšem iPhone 6 Plus byl v předprodeji už vyprodán a prodávat se začne 19. září.

Apple na narážky od Samsungu nijak nereaguje. Asi mu za to nestojí. Ono se není čemu divit. Loňského modelu Note 3 se podle analytiků od začátku do konce loňského roku prodalo 11 milionů kusů. Apple prodal jen za první víkend, kdy se začaly prodávat loňské modely 5s a 5c, 9 milionů iPhonů. U letošních novinek, tedy i menšího základního iPhonu 6, lze očekávat obdobné nebo ještě větší prodeje.

Je pravdou, že nový iPhone 6 Plus žádnou velkou inovací není. Bez Samsungů Galaxy Note by možná vůbec nevznikl, stejně jako řada phabletů jiných značek. Ovšem za přímé kopírování nový iPhone označit nelze. Samotný Samsung žádný velký inovátor také není, když mu americký soud nařídil zaplatit právě Applu odškodné 2,6 miliardy korun za okopírování jeho patentů (více zde).

Termín zahájení prodeje Samsungu Galaxy Note 4 není na našem trhu zatím znám. Samsung si ho cení na 21 500 korun. Kdy se u nás začne prodávat iPhone 6 Plus, také není známo. Stejně jako jeho cena. V sousedním Německu základní provedení vyjde v přepočtu na 22 300 korun.