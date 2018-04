Nový iPhone 6 bude už za 34 dnů. Na Twitteru ho ukázala středoškolačka

Jako první přinesl zprávu o termínu premiéry nového iPhonu 6 server Re/code, následovala ho agentura Bloomberg a deník Wall Street Journal (WSJ). Všechna tři média uvádějí, že termín 9. září jim prozradily jejich nejmenované zdroje.

Pokud se termín potvrdí, tak začátek září bude v mobilním světě opravdu horký. Hned v prvním týdnu totiž probíhá veletrh IFA v Berlíně, kde Samsung představí svůj nový phablet s dotykovým perem Galaxy Note 4. IFA začíná 5. září, premiéra Samsungu se pravděpodobně odehraje ještě před zahájením ve středu 3. září.

V Berlíně se očekávají i další novinky od Huawei a LG. Druhá jmenovaná značka by zde mohla představit taktéž phablet G3 Stylus, který firmě unikl na videu k jinému modelu (více zde).

Premiéra nového iPhonu 6 bude následovat jen několik dnů po představení konkurentů, velmi pravděpodobně se uskuteční tradičně v Kalifornii, kde Apple sídlí.

Otázkou však je, zda vedle šestého iPhonu ukáže i větší model s úhlopříčkou displeje 5,5 palce. Dodejme, že iPhone 6 má mít úhlopříčku 4,7 palce. Zdroj agentury Bloomberg tvrdí, že Apple ukáže oba modely. Naopak chytré hodinky se pravděpodobně premiéry dočkají později spolu s novým iPadem, respektive novými iPady, což by se mělo uskutečnit v říjnu.

Domnělá podoba nového iPhonu je známá už poměrně dlouho, nedávno telefon ukázal bývalý hráč NHL (více zde). Aktuálně se pak telefonem, který by měl být iPhonem 6, pochlubila na svém twitterovém účtu studentka střední školy z předměstí Atlanty Cecily Mohammedová.

Jestli je to opravdu iPhone 6, nebo již prodávaný čínský klon (více zde), je otázkou. Je málo pravděpodobné, že by se středoškolská studentka dostala před premiérou k tak utajovanému zboží, jako je iPhone 6, ale možná někdo z rodiny pracuje v Applu. Respektive, po tomto úniku by spíš platilo, že pracoval v Applu.