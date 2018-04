Nový iPhone 4S vám převypráví pohádku. Musíte ho ale dlouho prosit

Nová technologie Siri v iPhonu 4S toho umí hodně: naplánovat událost v kalendáři, napsat textovou zprávu, vytočit telefonní číslo či zjistit cenu akciového titulu. Běžné věci, chtělo by se říci. Jenže tvůrci virtuální asistentce přiřkli ještě jednu schopnost, a to popovídat si s uživatelem.

Nejenže vás bude opravovat po každém sprostém slůvku a nebude chtít komentovat soukromé otázky včetně jména partnera nebo věku. Siri převypráví i příběh. Na začátku se sice zdráhá a tvrdí, že už jste ho určitě někdy slyšeli nebo že je příliš hloupý. Nakonec ale podlehne.

Budete-li mít štěstí, příběh vám řekne už po třech hlasových výzvách "tell me a story". Pokud však budete stát s kameramanem ve studiu, aby vás natočil, podaří se to přesně dle Murphyho zákonů až potřicáté.