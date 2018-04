Nový iPhone 4G už prý existuje a brázdí ulice San Francisca

Očekávaný nástupce jednoho z nejúspěšnějších mobilních telefonů historie už je údajně dokončený. Internetovému serveru Macrumors.com to tvrdí vývojáři ze společnosti Pandav, která stojí za dopravní aplikací iBART. Právě s pomocí tohoto programu se podařilo zjistit, že ulicemi amerického San Francisca se pohybují telefony od Applu, které mají neznámé označení "iPhone 3,1". Autoři programu tento přístroj našli ve výpisu přístrojů, na kterých byl iBART použit.

Dnes jsou na trhu tři modely iPhonu - první generace se systémovým označením "iPhone 1,1", dále model 3G s vývojářským označením "iPhone 1,2" a 3G s kódem "iPhone 2,1". Vývojáři se proto domnívají, že označení 3,1 je určené právě pro nového nástupce s názvem 4G. Ten by měl být na trh oficiálně uveden během příštího roku.

Byla to právě skupina vývojářů z firmy Pandav, která letos v lednu zjistila, že "iPhone 2,1" je systémové označení pro nový iPhone 3GS. Jak se o několik měsíců později ukázalo, byla to pravdivá informace. Pokud se situace opakuje, nový iPhone už skutečně existuje a brázdí ulice amerických měst. Bude mít lepší fotoaparát, paměť o velikosti stovek gigabajtů a jiný design? Na to si ještě nějaký ten měsíc budeme muset počkat.