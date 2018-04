Nový iPhone 4 dorazí do Česka zřejmě až v září. Jeho cena bude závratná

Nová generace iPhonu od americké firmy Apple dorazí na české pulty zřejmě až na podzim. Redakci Mobil.cz to potvrdil zdroj blízký operátorům. Základní cena telefonu by měla být ještě vyšší než u předchozího modelu 3 GS. Mohla by atakovat i dvacet tisíc korun.