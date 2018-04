Nový iPad ukázal, co přinese budoucí iPhone: LTE a jméno bez čísla

Apple iPhone a Apple iPad tvoří zajímavou dvojici zařízení, které z hlediska výbavy tak trochu opisují jeden od druhého. Tak třeba iPhone 4S dostal dvoujádrový procesor z iPadu 2, nový právě představený iPad se zase u iPhonu inspiroval displejem s takzvaným retina rozlišením Tedy rozlišením, u kterého není lidské oko schopno z běžné vzdálenosti rozeznat pixely. Tato série inspirací bude zajisté pokračovat.

Nárůst rozlišení u budoucího iPhonu lze přitom očekávat pouze v případě, že se Apple poprvé v historii rozhodne zvýšit úhlopříčku displeje. Retina rozlišení je jednoduše něco, čeho se Apple rozhodně nevzdá. Z nového iPadu (Apple mu opravdu říká jen new iPad) si ale přece jen šestá generace iPhonu něco vezme.

Téměř zcela jistě to bude podpora sítí LTE. Už iPhone 4S ukázal, že dovede být z hlediska podpory sítí mobilních operátorů velmi univerzálním zařízením a nový iPad v tomto trendu pokračuje, když přidává podporu LTE. Stejný bezdrátový čipset nový iPhone nemine.

Mobilní premiéry A několik čísel Apple se při uvedení nového iPadu pochlubil tím, že asistentka Siri v iPhonu získá nově podporu Japonštiny. Tu dostane v rámci updatu na iOS 5.1, který byl při uvedení iPadu oznámen. V loňském roce prodal Apple 315 milionů iOS zařízení (iPhone, iPad, iPod Touch). Z toho 62 milionů ve čtvrtém čtvrletí - to znamená, že prodeje vlastně koncem roku zpomalily, zřejmě kvůli očekávání nového iPhonu. Zákazníci si z AppStore stáhli už 25 miliard aplikací. Programů je aktuálně 585 000.

Nový iPad také ukázal, že se Apple pravděpodobně rozhodl skoncovat s označováním jednotlivých generací svých tabletů (a možná tedy i telefonů) čísly a dalšími označeními. Bylo by to logické, u řady dalších produktů Apple žádná pořadová čísla nenajdeme: iMac je stále iMac, iPod je stále iPod, MacBook stále MacBook a tak dále. Žádná pořadová čísla. To nejspíš čeká i nový iPhone.

Otazníkem trochu zůstává procesor, který se do nového iPhonu chystá. Právě představený iPad totiž dostal čipset A5X, který je vylepšenou verzí stávajícího dvoujádrového A5. Stejně jako on je postaven na architektuře ARM Cortex A9, ke dvěma jádrům procesoru ale přidává i vylepšenou čtyřjádrovou grafiku, která se stará o hlavní nárůst výkonu. Ten je potřeba kvůli extrémnímu rozlišení displeje nového iPadu.

Apple tvrdí, že v praxi je nový A5X zhruba dvakrát rychlejší a čtyřikrát výkonnější než čtyřjádrový čipset Tegra 3. Takový výkon by jistě budoucímu iPhonu mohl bohatě na konkurenci stačit i koncem letošního roku. A to i v případě, že by podobně jako v současnosti v iPhonu běžela verze čipsetu s, oproti tabletu, sníženým výkonem.

Jenže Apple má v rukávu připraven i zbrusu nový čipset A6, který bude postaven na nejnovější architektuře ARM Cortex A15 a měl by přinést až čtyři jádra procesoru. Konkurence už pomalu ale jistě Cortex A15 produkty představuje, takže Apple by neměl zůstat pozadu. V případě procesoru bychom si tedy vsadili spíše na nový A6. Kdy jindy než v iPhonu by jej totiž jinak měl Apple představit. Představení až příští rok na jaře společně s dalším iPadem by bylo asi trochu opožděné.

Nový iPad také ukazuje, co novému iPhonu zůstane. Jediné tlačítko pod displejem se asi na odchod do důchodu nechystá, poměrně jisté také je, že ani u nového iPhonu nepřeroste kapacita paměti současné maximum 64 GB. To se zdá být pro přenosná zařízení typu tablet nebo smartphone stále dostatečná hodnota.

Kdy Apple představí nový iPhone, prozatím není známo. Představení aktuální páté generace totiž výrobce poměrně oddaloval, možná i kvůli velmi dobrým prodejům generace čtvrté. Pětka (iPhone 4S) se taktéž prodává skvěle a tak nemá Apple z tohoto hlediska kam spěchat. Nicméně konkurence poslední dobou ukazuje jeden nadupanější smartphone za druhým a Apple dlouho tlaku odolávat nemůže.