Nový HP iPAQ na kvalitnějších fotografiích

O připravovaném komunikátoru od HP s označením iPAQ rw6828 jsme již psali a přinesli jsme vám i první nekvalitní fotografiie. Nyní server Msmobiles.com zveřejnil o poznání kvalitnější fotografie tohoto komunikátoru.

Nový komunikátor by měl pro Hewlett-Packard vyrábět tchajwanský výrobce Quanta. Nový komunikátor iPAQ rw6828 vychází z již prodávaného modelu Xda Atom, který nabízí operátor O2 na vybraných trzích. Server Msmobiles.com sice před časem zveřejnil informace, že by připravovaný Hewlett-Packard neměl být určitou kopií Xda Atom. V novém článku to však vzhledem k prokazatelné identitě obou přístrojů popírá.

Nový HP iPAQ rw6828 s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 5.0 je vybavený dvoumegapixelovým fotoaparátem, QVGA dotykovým displejem, FM rádiem, Wi-Fi, Bluetooth, infračerveným portem, EDGE a nechybí slot pro paměťové karty.

Kdy výrobce nový model představí, ani kdy by měl být v prodeji, prozatím není známo.



