Nový GSM/GPRS Blackberry 5810 - SmartPad pro PPC - a další aktuality

Kyocera Smartphone cenově přijatelnější

Telefon s PalmOS handheldem Kyocera QCP je od včerejška cenově přístupnější - velké shopy v USA jej nyní prodávají za $100 (CompUSA), resp. za $150 (Sprint).

Tento telefon má 8 MB RAM PalmOS s černobílým displejem a CDMA standardem. Blíže jsme si o něm psali loni v dubnu.

Astraware: Pět nových her

Hned pět nových PalmOS her představila firma Astraware. Tituly Nisqually, Astro Defence, Eye of Horus, RoundUp a BigMoney se již těší na vaše PalmOS displeje :-))



Další modely do síně slávy - m505 a m100

Spolu s nabídkou nových modelů Palm m515 a m130 přišel čas na zasloužený důchod pro starší modely. Tento osud včera potkal Palm m505 (ten nahradil nový m515 se stejnou cenou), ale také starý známý Palm m100, jediný PalmOS počítač pod $100 (vyprodával se za $99). Oba tyto počítače Palm přesunul do své síně slávy ...

RIM představil GSM/GPRS Blackberry 5810

Předběžné informace o tom, že se RIM chystá vyrábět GSM/GPRS (jen 1900 MHz) varianty svých handheldů, se potvrdily. Firma včera oficiálně uvedla počítač Blackberry nové řady 5810.

Rozměry zařízení jsou 117x79x18 mm a váha 133 gramů - má tedy velikost shodnou s modelem Blackberry 957. Kromě podpory GSM/GPRS má emailové POP3 a IMAP protokoly.

SEIKO: SmartPad pro PocketPC

I majitelé PocketPC počítačů si nyní mohou dopřát luxus a výhody chytrého obalu od Seiko Instruments SmartPad.

Klávesnice je určena pro modely iPAQ a Jornady a stojí $169,99. Rozměry jsou 190x267x38 mm, váha 680 gramů. Blíže jsme o SmartPadu psali zde.