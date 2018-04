Nový Google Nexus S od Samsungu je tady. Má prohnutý displej

Prvním vlastním mobilem Googlu byl model Nexus One. Netrhal prodejní rekordy a ani k tomu nebyl určen. Sloužil jako výkladní skříň androidu, která měla ukazovat přednosti tohoto operačního systému. Jestliže Nexus One dostal jako první do vínku v tu dobu nejnovější Android 2.1 Eclair, tak nový Nexus S bude jako první mobil vybaven Androidem 2.3 Gingerbread.

Nový operační systém přináší několik vylepšení. Za zmínku stojí podpora technologie NFC (Near Field Communication), díky které smartphone poslouží jako elektronická peněženka nebo lístek do městské dopravy.

Nová je i softwarová klávesnice a vylepšení se dočkalo kopírování a vkládání textu. Vestavěná je podpora internetové telefonie (SIP). Stejně jako iPhone 4 má Nexus S trojosý gyroskop. Ten najde využití například při hraní her.

Nový Nexus S už nevyrábí tchajwanské HTC, které produkovalo první Nexus, ale korejský Samsung. Díky tomu je telefon vybaven špičkovým čtyřpalcovým displejem Super AMOLED. Rozlišení WVGA je už standardem. Zajímavostí je prohnutí displeje, telefon se tak lépe drží. Sklo kryjící displej má úpravu, která zamezuje jeho ušpinění otisky prstů.

O svižný provoz se stará 1GHz procesor. Není to ale Snapdragon od Qualcommu, nýbrž Hummingbird od Samsungu. Vestavěná paměť má dostatečnou kapacitu 16 GB. Podle zveřejněné technické specifikace ale chybí slot pro paměťové karty.

Pětimegapixelový fotoaparát s bleskem zvládá pořizovat HD video. K dispozici je i druhý fotoaparát pro videohovory. Vedle zmiňované technologie NFC je nový Nexus vybaven i satelitní navigací a na internet se lze připojit přes wi-fi i i ve specifikaci n. Hudbu budeme moci poslouchat přes klasická sluchátka díky audio konektoru 3,5 mm. FM rádio však chybí.

Velmi tenký smartphone s tloušťkou jen 10,9 milimetru se začne prodávat už 16. prosince v USA a 20. prosince ve Velké Británii. Americký řetězec Best Buy jej bude nabízet odblokovaný bez úvazku za 529 dolarů, tedy v přepočtu za 9 850 korun.

Google Nexus S technické parametry: