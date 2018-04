Nový Galaxy Nexus utekl v Japonsku. Už víme, jak vypadá i co umí

O tom, co bude nový Galaxy Nexus umět, se spekuluje už dlouho. Některé údaje se na internetu objevily už před časem, stejně jako první fotografie připravovaného smartphonu. Nyní jsou všechny spekulace potvrzeny. Japonský operátor NTT DoCoMo totiž zařadil nový Nexus do svého katalogu, který unikl na internet.

Samsung Galaxy Nexus bude první smartphone s novým operačním systémem Androdid 4.0 Ice Cream Sandwich, který si odbude premiéru rovněž zítra. Hlavním tahákem bude HD displej s rozlišením 1280 × 720 obrazových bodů. Špičkový displej bude typu Super AMOLED a bude mít znovu prohnuté sklíčko. Displej má úhlopříčkou 4,65 palce.

Novinka bude používat dvoujádrový procesor TI OMAP 4460 s taktem 1,2 GHz. Paměť RAM nabídne kapacitu 1 GB, uživatelská paměť bude potom mít kapacitu 32 GB. Stejně jako u předchůdce nebude možné paměť zvětšit paměťovými kartami. Pětimegapixelový fotoaparát zvládne pořizovat full HD videa 1080p. Druhý fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu.

Datové přenosy HSDPA budou podporovány do rychlosti 14 Mbps, přenosy HSUPA potom do rychlosti 5,7 Mbps. A na internet se bude možné připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n. K dispozici je Bluetooth 3.0. Slušnou výdrž by měla zajistit baterie s kapacitou 1750 mAh.

Rozměry nového Nexusu jsou 136 × 68 a tloušťka od 8,8 do 11,5 milimetru. Hmotnost telefonu je 135 gramů. Nový Samsung Galaxy Nexus s kódovým označením Nexus Prime najdeme v katalogu výrobce pod označením GT-i9250. V Japonsku, kde ponese označení SC-04D, se začne prodávat v listopadu.