Nový firmware pro Nokie 3310 bude obsahovat český slovník T9

Nová verze firmwaru pro mobilní telefony se objevuje zhruba jednou za dva až tři měsíce. Pokaždé by měla odstranit problémy toho předchozího, případně doplnit nějakou tu funkci navíc.

O historii a vývoji firmwaru mobilních telefonů Siemens S35/C35/M35 jsme psali v tomto článku a dnes vám ukážeme, jak se vyvíjel a zdokonaloval firmware pro mobilní telefony Nokia 3310. Do dvou měsíců by se dokonce měl objevit firmware se slovníkem T9.

Jakou verzi firmwaru na Nokii máte, zjistíte zadáním kódu *#0000#. V České republice je nejrozšířenější verze 04.06.

Firmware 03.24

Firmware 04.02

Firmware 04.06

Firmware 04.18

S verzí 03.24 se dnes již setkáte jen zřídka. Mobilní telefon s touto verzí měl problémy s GSM bankingem (telefon zobrazoval pouze první stranu vyžádaného výpisu z účtu), s výpisem o doručení SMS zprávy (telefon nezobrazoval jméno, ale pouze telefonní číslo), při rychlejší práci s klávesnicí telefon zamrzal a vypínal se. Odezvy telefonu na stisky kláves při psaní SMS zpráv byly žalostně pomalé.Nahráním softwaru 04.02 se odezvy mobilního telefonu na stisky kláves výrazně urychlily, nicméně přetrvávaly problémy s GSM Bankingem a potvrzovacími SMS zprávami. Oproti původní verzi firmware se telefon již samovolně nevypínal.Na firmware verze 04.06 čekali majitelé Nokií 3310 s velkým napětím. Objevovaly se dokonce informace o tom, že 04.06 by měl do mobilu nahrát český slovník T9. Čekání se vyplatilo a nový firmware se u uživatelů, kteří si jej do telefonu nechali nahrát, setkal s příznivým ohlasem, přestože se pověsti o T9 nepotvrdily.Problémy s GSM bankingem byly odstraněny, výpis o doručení SMS zprávy obsahoval telefonní číslo i jméno cílové stanice.Majitelé Nokia 3310 s vloženou SIM kartou Oskar měli s 04.02 doposud logo operátora ve tvaru CZ-03. Po nahrání FW 04.06 se na displeji zobrazoval místo toho nápis Oskar (logo operátora).Firmware 04.06 je u nás zatím na Nokiích 3310 nejrozšířenější, nicméně již existuje verze 04.18, která ale pouze stabilizuje funkce telefonu (zrychluje odezvy a podobně). Velkých změn oproti 04.06 se ovšem nedočkáte a očekávaný slovník T9 v češtině s tímto softwarem nezískáte. V prvním čtvrtletí tohoto roku (tedy do dvou měsíců) by se měla objevit nová verze firmwaru pro Nokie 3310, která by měla již obsahovat očekávaný slovník T9 v češtině, takže se máme na co těšit. Nutno dodat, že výše zmíněným verzím FW předcházela ještě verze 03.10 (beta verze), která měla problémy zejména se zamrzáním telefonu a častým vypínáním. Ta se ale na náš trh nedostala a Nokia stačila tyto problémy odstranit.