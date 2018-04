Nový firmware pro Alcatel OT 501 a 701 stojí za to!

Společnost Alcatel připravila novou verzi firmwaru pro mobilní telefon Alcatel One Touch 501 a 701 s označením 124 release 2. Nový firmware přivítají jak stávající uživatelé tohoto populárního přístroje, tak noví zákazníci, kterým za přijatelnou cenu nabídne vyšší užitnou hodnotu. Podle českého zastoupení firmy Alcatel by měl být nový firmware komerčně dostupný nejpozději do 4 týdnů. Přesný seznam vylepšení bude znám až při jeho uvedení. Hlavní tajenkou je funkce Zi, tedy prediktivní vkládání textu s českým slovníkem. Bohužel, podle posledních informací tato funkce ještě v nové softwarové verzi nebude a zájemci o Zi si budou muset počkat na další změnu firmwaru. V sousedním Polsku ovšem software 124 R2 lokalizovanou verzi Zi obsahuje. O uvedení nového firmwaru vás budeme aktuálně informovat. Jeho přehrání do vaší pětsetjedničky či modelu OT 701 bude možné v autorizovaných servisech společnosti Alcatel za cenu přibližně 400 Kč. Aby vám nový firmware přehráli, budete potřebovat doklad o koupi telefonu, popřípadě záruční list. Podrobnosti vám zajisté sdělí ve všechny autorizovaných servisech Alcatelu.

Nové funkce přidané do verze softwaru 124 R2:

-tři hry – „Puzzle“, „Hudba“ a „Tajemství“

-hlasové vytáčení na 20 jmen namísto dosavadních deseti

-v menu budík přidány možnosti zapnutí pouze na jeden den nebo každodenně

-nastavení konfigurace WAPu v offline provozu bez nutnosti dlouhého podržení klávesy „Internet“

-přidání profilů pro WAPový prohlížeč; místo dosavadních dvou jich bude k dispozici pět

-přidání paměti na deset záložek pro WAP

-automatické připojení s WAPem po vyvolání funkce nabídky profilů

-obecně platí, že s novou verzí firmwaru bude výrazně vylepšen uživatelský komfort práce s WAPovým prohlížečem

-klávesa rychlého přístupu již nebude automaticky blokována pro přístup k WAPu, ale bude možné jí přiřadit dvě libovolné funkce

-přidání kompozitoru vyzváněcích melodií - bude možné složit dvě melodie

Prediktivní vkládání textu – Zi – nadále nebude mít slovník v českém jazyce. Jak jsme již uvedli, tato velmi očekávaná funkce bude k dispozici až s další verzí firmwaru. Podle vyjádření českého zastoupení společnosti Alcatel je český jazyk jedním z nejkomplikovanějších, a proto je uvedení české verze Zi opožděno. Na integraci českého jazyka se ale prý usilovně pracuje.

Oproti jiným upgradům softwarového vybavení telefonů tento přináší nejen opravu nedostatků verze předchozí, ale přidává i několik nových funkcí, které potěší zajisté každého majitele Alcatelů OT 501 a OT 701.