Nový firmware 08 pro Siemens CX65

Siemens uvolnil ke stažení firmware 08 pro svůj model CX65. Nový firmware by měl umožnit posílání zpráv MMS až do velikosti 300 KB, zlepšit funkčnost soupravy do automobilu, možnost používat fotoaparát v průběhu hovoru, zlepšit přehrávání videa a další. Nový firmware je možné stahnout zde. Pro nahrání nového firmware je nutné použít sériový datový kabel, kabel USB nelze použít.