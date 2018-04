Nový displej m515

Pozn.: Fotografie jsou převzaty ze serveru brighthand.com

Nový Palm m515 má dvě vylepšení oproti svému předchůdci Palmu m505. Jedná se především o tyto vylepšení:

Nový displej

Rozšíření paměti RAM

Novému displeji a všemu kolem něj se budeme věnovat blíže na následujících řádcích. Co se rozšíření paměti týče, je to velice jednoduché, již skoro většina konkurenčních PDA na začátku tohoto roku přešla na 16 MB RAM, a tak i firma Palm přišla na to, že rozšířením paměti si uživatelé nemusí pořizovat paměťové karty a mohou mít také více aplikací ve vlastní paměti RAM a data mít bezpečně uložena třeba na paměťové kartě.

Nový displej:

Ano, jak jsme již předeslali Palm m515 má zcela nový displej, který má několik vylepšení a je trochu jinak technicky řešen. Jedná se opět o reflektivní barevný displej s možností zobrazení 65536 barev a rozlišením klasických PalmOS zařízení 160 x 160 pixelů. Zásadním rozdílem oproti displeji v Palmu m505 je však namísto bočního podsvětlení použito zadní a tak např. u nového modelu m515 není podsvětlena Graffiti plocha tak, jak jsme byli zvyklí u Palmu m505. Zároveň při tom, když mluvíme o Graffiti ploše, tak v jejím horním pravém rohu přibyla ikona, kterou když zmáčknete, objeví se vám nastavení podsvětlení displeje. To lze regulovat ve třech stupních – vypnuto, nízké a vysoké (Off, Low, High).

Nyní se však již podívejme na obrázky a porovnejme jas podsvětlení u obou modelů (vlevo nový Palm m515 a napravo starší m505). Můžeme bezpečně konstatovat, že nová m515ka má oproti m505ce při zapnutém slabším podsvětlení (low) asi dvakrát větší výkon a při zapnutém vyšším podsvětlení asi čtyřikrát větší jas. Bohužel na svého rivala Sony Clié T615 zatím nemá jednak co do rozlišení, které má dvojnásobek 320 x 320 pixelů, tak ani co do maximálního podsvícení :( Také Sony Clié T615 má plynulou regulaci jasu oproti m515, která ho má jenom ve dvou skocích (low a high). Firma Palm má ještě co dohánět. Ale i tak je displej Palmu m515 skvělý a oproti původnímu modelu m505 doznal změn.

Položme si však otázku, kdy toto podsvětlení využijeme, zřejmě za špatných podmínek nebo v šeru, protože v úplné tmě podsvětlení m505ky bohatě postačuje a při denním světle, nebo nedej bože při slunci, je reflektivní displej u obou typů opravdu skvělý!

Nesmíme také zapomenout, že pokud budete mít na m515ce zapnuto větší podsvětlení (high), budete spotřebovávat zákonitě více energie, a tím budete mít menší výdrž na baterie. Naopak při zapnutém podsvícení na hodnotě nízké (low) je plně srovnatelné s podsvětlením u m505ky, a tak se nemusíte bát menší výdrže.

Závěr:

Co říci závěrem? Snad jenom že pokud nepotřebujete 16 MB RAM a lepší podsvětlení, není důvod přecházet s m505-ky na m515-ku. Nový displej má stejné podání barev, jediné co oceníte asi nejvíce v šeru, je lepší podsvětlení, naopak podsvícení Graffiti plochy u tohoto nového modelu není z důvodu technického řešení :( Na velkou recenzi a popis zařízení Palm m515 si musíte ještě chvíli počkat, ale budete jenom chvilka, takže to vydržte...