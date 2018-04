Nový DataSet Eurotelu bude v listopadu

Vše nasvědčuje tomu, že Eurotelu se podařilo vyvolat dostatečný zájem o sady umožňující datové přenosy. Jinak by neuváděl do prodeje DataSet III. Ten navazuje na předchozí komplety zaměřené na přenos dat pomocí HSCSD a GPRS. Základem sady je opět notebook z dílny Fujitsu Siemens, ovšem tentokrát jej doplňuje celá paleta mobilních telefonů. I to je zřejmě výsledkem dialogu mezi Eurotelem a jeho zákazníky. Alespoň jej jako pramen informací udává sám Eurotel. Jaké telefony si můžete v DataSetu III koupit? Ericsson T39m (HSCSD, GPRS)Nokia 6210 (HSCSD)Nokia CardPhone 2.0 (HSCSD)Siemens S40 (HSCSD)

Neméně důležité jsou samozřejmě také parametry notebooku Fujitsu Siemens LifeBook B-2175 s rozměry 29 x 251 x 214 mm (V x Š x D). Tady jsou:

Procesor Intel Celeron 500 MHz

Paměť 64 MB (max. 256 MB)

Floppy disk drive externí 1.44 MB

Pevný disk 10 GB

Dotykový displej s rozlišením 10.4-TFT-SVGA, 800 x 600 / 64 000 barev

Hmotnost 1.3 kg

Lze dokoupit mechaniku CD- ROM



Cenu celého datového balíčku zatím bohužel neznáme. Jakmile tento nedostatek odstraníme, budeme vás informovat.