Nový chytrý Siemens bude na trhu tím nejrychlejším

Společnost Siemens v rámci své spolupráce s firmou Fujitsu vytvořila nový chytrý telefon, přímého nástupce v západní Evropě již půl roku prodávaného modelu SX45. Nazývá se Loox a měl by přinést několik nových a velmi zajímavých funkcí a vlastností. Při přenosu dat se uživatel bude moci spolehnout na technologii GPRS, spojení s jinými přístroji obstará bluetooth a rychlou odezvu při práci zajistí nejrychlejší procesor na trhu Pocket PC zařízení.

Nový smartphone slíbil Siemens předvést naživo již na blížící se výstavě CeBIT. Před zraky veřejnosti se však již ukázal na výstavě Product & Trend v německém Paderbornu. Přístroj je postaven na platformě Pocket PC 2000. Ve variantě s přidaným komunikačním modulem podporuje telefonování v mobilních sítích GSM, zvládá také přenos dat pomocí technologie paketového přenosu dat GPRS. Zabudovaný bluetooth čip zajistí pohodlnou bezdrátovou komunikaci s jinými zařízeními vybavenými stejnou technologií - s počítačem, jiným PDA nebo libovolnou periferií (počínaje tiskárnou a konče headsetem). Zapnutí nebo vypnutí bluetooth komunikace je otázkou jediného přepnutí tlačítka na boku smartphonu.

Srdcem Looxu bude nový procesor XScale od firmy Intel, běžící na taktovací frekvenci 300 MHz. Jestliže tomu tak skutečně bude, stane se Loox nejrychlejším Pocket PC zařízením na trhu. V kombinaci s podporou bezdrátové komunikace by těžko hledal konkurenci - jeho dokonalost by tak asi kazila jen vysoká cena. Nicméně zástupci Siemensu slíbili, že by se rozhodně měla pohybovat pod cenou nového iPAQu, což by znamenalo kdesi těsně nad 20 tisíci korun.

V základní verzi bude mít nový Siemens 32 MB paměti ROM a 64 RAM, přičemž by se měly záhy objevit i varianty s různými lepšími konfiguracemi. Další paměť zajistí výměnné moduly. Loox má dva různé sloty, jeden na karty CompactFlash typu I i II a druhý podporující SD karty.

Displej zvládá zobrazovat v 16-bitové barevné hloubce, což reprezentuje 64 tisíc barev. Použitá Li-Polymer baterie by měla podle slov výrobce udržet přístroj během používání zapnutý po dobu 14 hodin. Telefonovat bude možné přímo s přístrojem u ucha, na vrchu přední strany je umístěn reproduktor, v pravém dolním rohu zase najdeme mikrofon. Nebude tedy nutné spoléhat se při telefonování na sluchátka.

Jak je na první pohled zřejmé, Loox je nástupcem Siemensu SX45. Má sice jinak rozestavěná ovládací tlačítka a také tvarem pravého boku se drobně liší, ale jinak je podobnost zřejmá. SX45 se bohužel u nás ještě nezačal prodávat, i když v sousedním Německu ho lze koupit již více než půl roku. Naštěstí do této země to nemáme daleko, a tak není pro případné zájemce tak těžké vyrazit na nákupy pár set kilometrů na západ. Na CeBITu, kde budou i naši redaktoři, již bude Loox plně funkční a my vám určitě přineseme zprávy a postřehy o tom, jak dobře se používá.