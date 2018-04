Nový ceník pro twistové zákazníky

Od 1. ledna 2004 platí pro zákazníky T-Mobile nové koncové ceny v tarifech Twist. Tato cenová změna odráží usnesení Parlamentu České republiky, na jehož základě dochází od nového roku ke změně sazby DPH z původních 5 % na 22 %. Nové ceny u všech tarifů Twist (s výjimkou Twist Extra) vznikly navýšením koncové ceny o změnu sazby DPH a matematickým zaokrouhlením na desetihaléře.

Sazby, kde byla kvůli zaokrouhlení stanovena koncová cena vyšší, než činí zvýšení DPH, jsou vyváženy sazbami, které jsou naopak nižší, než by odpovídalo přenosu DPH plně na zákazníka. Tarif Twist Extra byl celý přepracován tak, aby více odrážel strukturu volání a potřeby uživatelů; nově tedy nabízí například volání do pevné sítě za stejné ceny jako do sítě domácí – namísto původních 7 Kč tak vyjde minuta hovoru ve špičce na 4,50 Kč.