Nový CD ROM - Česká jazyková podpora pro uživatele Windows CE Máte pro svůj kapesní počítač dostatek programů? Vyzkoušeli jste všechny programy, které jsou k dispozici? Lze se domnívat, že pokud máte pevné připojení na Internet, určitě jste již mnoho programů pro Windows CE vyzkoušeli. Co jste nevyzkoušeli doposud, můžete vyzkoušet, aniž byste se museli připojovat k síti! Je tu totiž první český CD-ROM s programy pro uživatele Windows CE. Přejít na informace o Palm-size PC (PPC), například Everex, Nino, Casio E-10 Lokalizační programy pro češtinu a slovenštinu Pro ty, co ještě nemají lokalizační program, je na CD-ROMu k dispozici instalace programu ArtSKey. Program můžete vyzkoušet a přesvědčit se, že s Windows CE se v češtině pracuje mnohem lépe. Navíc máte možnost instalovat plnou nápovědu, která vám poradí, jak pracují vestavěné programy Windows CE. Pro uživatele ze Slovenska je k dispozici slovenská verze, která byla vytvořena ve spolupráci s firmou Web SK. (http://web.sk) Pokud se rozhodnete začít program ArtSKey používat natrvalo, stačí jen dokoupit licenci programu a odeslat registrační formulář. Je-li řádně vyplněn, získáte aktivační kód ke zprovoznění software. Pro stávající i nové uživatele programu slouží odkazy na nápovědu k programu ArtSKey a přehled článků o užívání programu. Zejména doporučujeme připomenout si správný postup zálohování a obnovení programu, a otázku změny uživatelského jména na HPC. Technické články Články vás seznámí s odbornými informacemi o technických otázkách. Přes padesát dokumentů je členěno do následujících kategorií: Internet PCMCIA karty Česká jazyková podpora Programy ArtSKey Všeobecné technické informace PPC Everex Různé Software a programy Kolekce volně přístupných programu z Internetu. Můžete vyzkoušet, jaké programy pro váš kapesní počítač existují. Všechny programy jsou setříděny, opatřeny stručným českým komentářem a odkazem na stránky autora. Tam najdete budoucí nové verze programů a další informace. Kolekce programů vám může sloužit i jako startovací místo při hledání nových verzí programu na Internetu. Připomínka pravidel používání softwaru Freeware bezplatné používání bez dalších omezení Shareware pokud budete program používat po delší dobu (stanovuje autor), musíte se zaregistrovat a zaplatit licenční poplatek. Velmi často platí, že pro každou novou instalaci, je třeba opět žádat o platný klíč k programu (aktivační kód) Demonstrační verze používání programu je časově omezeno autorem programu. Po vyzkoušení programu můžete získat plnou komerční verzi Komerční programy ty se na CD-ROMu nevyskytují. Komerční program musíte zakoupit sami

Na CD ROMu jsou tyto kategorie programů pro HPC s Windows CE Finance Hry Internet Komunikace Lékařství Opravy a updaty Organizace času Psaní od ruky Rozšíření systému Různé Systémové soubory Utility Vývoj Vzdělání Palm PC (neboli Palm-size PC) Uživatelé počítačů do ruky (PPC) si také přijdou na své. Pro Everex jsou připraveny články technické podpory. Pro všechny uživatele PPC je určena následující kolekce programů. Finance Hry Internet Komunikace Organizace času Psaní od ruky Různé Utility Vývoj Svět Windows CE Nejoblíbenější česká informační rubrika pro Windows CE. Denně ji navštěvují stovky čtenářů a nyní na CD-ROMu máte všechny informace, které byly v roce 1998 uveřejněny. Přečtěte si aktuální informace platné k datu vydání CD-ROMu, nebo zalistujte archivem Světa CE pro informace z předcházejících měsíců. Kde CD-ROM seženete? Postup jedna

Vytiskněte tuto stránku, a běžte k prodejci, který vám prodal váš kapesní počítač. Pokud o CD-ROMu ještě neví ukažte mu tento článek a požádejte ať vám CD-ROM zajistí. Postup dva

CD-ROM můžete objednat přes Internet. Navíc je to levnější. Uživatelé licence pro ArtSKey dostávají další speciální slevu. Vydavatel CD ROM vydala společnost Portfolio Praha a více informací můžete získat na jejich webu (http://www.port-home.com) nebo telefonicky na (02)-691 11 63.