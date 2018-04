Google udeří s novým androidem v den uvedení Windows Phone 8

Slogan chystané tiskové konference zní: "The playground is open". To může naznačovat mnohé. Třeba významné novinky v aplikačním portálu Play, ale také otevřený souboj s konkurencí. Připomeňme, že 23.října, tedy jen o několik dnů dříve, by měl Apple odhalit svůj iPad mini a především: datum tiskové konference Googlu se kryje s velkým představením očekávaných Windows Phone 8 od Microsoftu.

Pouhá shoda náhod? Kdepak, spíše chytře naplánovaný manévr Googlu, jehož pravděpodobně vrcholný představitel navíc předstoupí před zaplněné publikum ještě dříve, než stejná situace nastane v San Francisku, dějišti tiskové konference Microsoftu. Obě akce sice začínají v 10 hodin dopoledne, ovšem vinou tříhodinového časového posunu mezi New Yorkem a San Franciskem odhalí své novinky Google přeci jen dřív.

Očekává se rozšíření řady telefonů Nexus. Spekuluje se, že by mohlo být představeno hned několik přístrojů z této produktové linie a to z dílen více výrobců. Kromě LG se hovoří také o příspěvku od japonské značky Sony.

Nejpravděpodobněji se z dosavadních informací jeví odhalení smartphonu od LG, na kterém by měla být prezentována nová verze systému Android 4.2 s označením Key Lime Pie. Dosud tajemný Nexus 4 se má blýsknout špičkovou výbavou v čele s 4,7" HD displejem, čtyřjádrovým 1,5GHz procesorem, 2 GB operační paměti a fotoaparátem s rozlišením 8 megapixelů. Jen vestavěná a dále nerozšířitelná vnitřní paměť o velikosti pouhých 8 GB budí rozpaky.

Téměř jisté je pak uvedení tabletu Nexus 7 s datovým úložištěm velikosti 32 GB, mluví se i o vylepšení multimediální "koule" Nexus Q, která při červnovém představení neudivila ani tak bohatou výbavou nebo schopnostmi, jako poměrně vysokou cenou 299 dolarů (necelých 5 700 korun).

Ať už se však nakonec 29. říjen vyvrbí jakkoli, pro mobilní svět a jeho fanoušky je to bezpochyby hodně důležité datum.