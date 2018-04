Nový android se odkládá kvůli patentům, tvrdí ruský expert

Zatímco v případě "spekulací" ohledně Nokie se Eldar Murtazin, známý ruský novinář, plete málokdy, v ostatních případech není přesnost jeho informací už tak dobrá. Proto i jeho tvrzení o tom, že premiéra telefonu Samsung Galaxy Nexus a nové verze Androidu byla odložena kvůli patentům, musíme brát s rezervou.

Murtazin na svém Twitteru napsal: "Nexus Prime a Android 4.0 jsou otázkou. Google odstraňuje některé funkce, které jsou předmětem patentové války. Nejsou žádné termíny pro dokončení těchto prací."

Odklad premiéry tak prý rozhodně nebyl tak ušlechtilý, jak Google a Samsung tvrdí. Firmy totiž naznačily, že uvedení novinek odložily z pietních důvodů kvůli úmrtí šéfa Applu, Steva Jobse.

Ruský novinář ovšem neuvádí žádné souvislosti a ani svůj výrok neobhajuje důvěryhodnými zdroji. Jen tvrdí, že tentokrát je na vině Google a že za posun nemohou patentové spory Applu se Samsungem.

Murtazin buď zkouší, co si může dovolit tvrdit, nebo jeho informace nejsou přesné. Důvodů proto je celá řada. V posledních dnech se například objevují informace, že Samsung alespoň svou část premiéry přesunul na 19. řijna do Hong Kongu. A korejská firma má v plánu také akci 27. října v Londýně. To je mimochodem ten samý večer, kdy končí Nokia World.

Co se patentů týče, Apple sice napadá jednotlivé výrobce androidích přístrojů kvůli patentům, proti samotnému Googlu se ale nikdy nevymezil. Apple většinou napadá konkrétní úpravy v uživatelských prostředích daných výrobců, nikoli vlastnosti samotného androidu (i když pochopitelně existují výjimky). Google navíc už delší dobu ví, po kterých funkcích případně Apple jde, takže se zdá nepravděpodobné, že by se firma rozhodla pro změny na poslední chvíli.

Nečekané změny by muselo vyvolat něco podstatně závažnější než to, že si někdo v Google najednou všiml, že se konkurenci už delší dobu nelíbí to a tamto. Tím závažným důvodem by mohlo být vyústění sporu Google s firmou Oracle. V tomto sporu jde ale o samotnou podstatu androidu a o to, zda Google oprávněně použil technologii Java.

I v tomto případě jsou ale menší změny na poslední chvíli prakticky vyloučeny. Pokud Google spor prohraje, bude ho to stát stamiliony až miliardy dolarů na pokutách a licenčních poplatcích. Android jako takový ale poběží dál a změny by mohly mít dlouhodobější charakter.

Pak je tu ještě spor Google a Applu. Apple viní současného viceprezidenta Googlu Andyho Rubina, že části kódu operačního systému Android vytvořil v dobách, kdy byl zaměstnancem Apple a tudíž pro Google tento kód ukradl. I tady jde vlastně o samotnou podstatu systému a zjednodušeně řečeno spíš o to, jaké případně ponese Rubin následky a kolik to bude Google stát.

V neposlední řadě se také po smrti Steva Jobse objevily informace o tom, že současná agresivní patentová politika Apple by se mohla zmírnit. Nynější šéf firmy, Tim Cook, je totiž daleko praktičtěji zaměřený člověk, než byl Jobs. Jeho hlavním cílem je dobré a bezproblémové fungování firmy a ne její utápění ve sporech. A často ve sporech s obchodními partnery.

Cook tak raději bude se Samsungem jednat o výhodnějších cenách a lepších podmínkách dodávek čipů než o vyrovnání za patenty.

Komentář Mobil.cz: Ani my si nemyslíme, že společnosti Google a Samsung odložily premiéru svých novinek jen z čisté piety vůči Jobsovi. Firmy si jednoduše uvědomily, že smutná událost je dobrým momentem pro chytré zviditelnění se.

Odsunem premiéry firmy získaly určitou pozornost médií a uznání veřejnosti. Premiéru si pak firmy načasují na chvíli, kdy se titulky o novém androidu nebudou v médiích střetávat s titulky o mrtvém zakladateli firmy Apple. A tudíž se jim dostane v důsledku více pozornosti.

A mezi tím možná opravdu jedna nebo druhá strana ještě zapracuje na doladění toho či tamtoho.