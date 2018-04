Nový Alphatel AGE2000 vybere nejlevnějšího operátora, ať už jste kdekoli

Mezi průkopníky nových funkcí, snažících se co nejjednodušším způsobem snížit telefonní účet, patří i český Alphatel. Produktovou řadu GSM bran AGE 2000 totiž vybavil unikátním systémem schopným pracovat až s trojicí SIM karet, přičemž k volání použije vždy tu nejvýhodnější síť. Dnes vám představujeme nejnovější a zároveň také nejdokonalejší modifikaci, v nabídce vedenou pod označením X3D.

Poměrně malé rozměry šasi nás překvapily už u posledně testované varianty E3S, z níž tato novinka vychází. Na první pohled ji od předchůdce odlišuje pouze větší počet výstupních konektorů, daný možností připojení brány jak ke státnímu přenašeči, tak k pobočce telefonní ústředny. Zůstává tedy jen na uživateli, který způsob se mu zdá výhodnější. Zvolená koncepce má však i další přednosti. Ovládací software počítá s možností současného využití obou výstupů, přičemž můžete nastavit, kde má příchozí volání vyzvánět.

Alphatel jako první výrobce GSM bran použil pro komunikaci s mobilní sítí duální modul Siemens TC35 pracující v pásmu 900/1800 MHz. Kromě podpory vylepšeného kódování řeči EFR si však jeho vlastností moc neužijete, neboť AGE2000 nepočítá ani s přenosem dat, ani posíláním krátkých textových zpráv.

Zajímavým způsobem byla vyřešena zmiňovaná podpora trojice SIM karet. Po vzoru nejrůznějších adaptérů mobilních telefonů používá tři čtečky, ovšem s tím rozdílem, že přepínání mezi nimi se děje za provozu. Ve chvíli, kdy vytočíte telefonní číslo, brána porovná předvolbu s uloženou informací o jednotlivých SIM kartách, zaregistruje se do sítě požadovaného operátora a teprve poté sestaví spojení. Celý proces trvá přibližně deset sekund, přičemž ho ještě můžete zkrátit nastavením maximální doby čekání na úplné zadání telefonního čísla.

Vskutku originálním způsobem bylo provedeno samotné zadávání konfiguračních parametrů. Zatímco většina výrobců používá tónovou volbu telefonu či sériové rozhraní počítače, Alphatel vsadil na telefonní seznam řídící SIM karty. Ta je proto jako jediná přístupná bez použití šroubováku. Ke zbývajícím dvěma se totiž dostanete až po sejmutí vrchního krytu brány. Zvolená koncepce však bezpodmínečně žádá vypnutí PIN kódu u všech tří SIM karet. Zatímco u první karty je to kvůli přístupu do seznamu nezbytné, u zbývajících dvou by ztrácel PIN smysl a jen zdržoval přepínání mezi operátory.

Všechny nastavované parametry do seznamu ukládáte jako běžná telefonní čísla, přičemž pro nastavování můžete využít libovolný mobilní telefon, neblokovaný pro operátora řídící SIM karty. Pak už stačí místo jména zadávat parametr a do kolonky číslo vkládat požadovanou hodnotu. Chcete-li využívat inteligentního směrování odchozích volání mezi jednotlivými operátory, pak se musíte této části alespoň chvíli věnovat. Základem je vytvoření seznamu všech používaných předvoleb, jimž přiřadíte buď konkrétní SIM kartu, nebo zadáte nulu na znamení zákazu jejich vytáčení. Platí přitom pravidlo, že seznam povolených čísel má vyšší prioritu než seznam zakázaných čísel. Zamezíte-li tedy volání na 0609 a naopak povolíte 060912, číslo 0609 123456 pak budete moci vytočit.

Řídící SIM karta slouží k přijímání příchozích hovorů, neboť po uskutečnění odchozího volání a uplynutí přednastavitelné doby se na ni brána opětovně zaregistruje. Právě nad délkou přihlášení u daného operátora se vyplatí chvíli uvažovat. Pokud údaj bude příliš malý, tak při opětovné volbě, dané například vytočením špatného telefonního čísla, budete muset čekat na opětovnou registraci. V opačném případě se zase do vaší firmy nikdo nedovolá. Optimální dobu lze proto hledat někde okolo deseti sekund.

Pokud však nastavíte nulu, tak k přepínání karet nedojde a aktivní bude pouze ta, z níž bylo posledně voláno. Toto nastavení se doporučuje používat pouze v případě, kdy bránu používáte jen k odchozímu volání.

Funkce automatického směrování volajících v závislosti na jejich identifikaci vás pak přesvědčí o připojení brány k pobočce telefonní ústředny. Můžete si vybrat, zda má být známý volající přepojován buď konkrétnímu pracovníkovi (pobočce) či na výstup určený pro připojení státního přenašeče, popřípadě běžného telefonu. Volitelně také můžete nastavit odmítnutí volání z tohoto čísla. Zadáte-li v seznamu místo některé cifry hvězdičku, například tedy 060*, ušetříte si zdlouhavé vypisování všech jeho variant.

Drobnou výtku si zaslouží provedení tarifikace, neboť nepočítá s různou délkou prvního a následných impulsů, ani různou metodikou účtování u jednotlivých SIM karet. Této oblasti by stálo za to věnovat větší pozornost. Takhle nezbývá než nastavit jednu vteřinu a spoléhat se na tarifikační software.

GSM brána Alphatel AGE2000 X3D najde své uplatnění především v malých firmách. Její nejsilnější stránkou je výborný přenos zvuku, automatické přepínaní mezi třemi SIM kartami a přítomnost výstupu jak pro připojení k pobočce, tak také ke státnímu přenašeči ústředny. Pochvalu si zaslouží i možnost selektivního přepojování, respektive odmítání příchozích hovorů v závislosti na identifikaci volajícího. V současnosti ji pořídíte za 21 948 Kč včetně DPH.