Nový Alcatel OT531 je převlečený Trium M320

Včera jsme vás informovali o čtyřech nových telefonech Alcatel. Všechny mají barevný displej, který zatím ani jeden telefon této značky neměl. Jako první se začne prodávat model OT531, který se dostane do prodeje v průběhu března letošního roku. Na zbylé tři telefony si budeme muset počkat do léta, popřípadě až do podzimu. Když si prohlédnete fotografii všech čtyř novinek Alcatelu, zjistíte, že právě model OT531 těm ostatním není vůbec podobný. Nejenom že je výrazně zaoblený, má ale i úplně jiné ovládací prvky. Chybí mu například tradiční joystick, který nahrazuje čtyřsměrný kříž.

Z výše uvedeného je zřejmé že se asi nebude jednat o výtvor samotného Alcatelu, ale o převzatý model jiného výrobce. Trochu jsme zapátrali a výsledek můžete posoudit na dvojici obrázků. Vzorem pro nový Alcatel OT531 je Trium M320, novinka představená těsně před koncem loňského roku. Lze předpokládat, že technické parametry nového Alcatelu se budou shodovat s parametry Triumu M320, ale potvrzené to nemáme, protože Alcatel žádné technické detaily svých novinek nezveřejnil.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Alcatel nástup barevných displejů podcenil a aby nebyl úplně ze hry, sáhnul po produktu jiného výrobce. To ale nemusí být na závadu, alespoň se u nás setkáme s výrobkem značky Trium, který jinak na našem trhu nepůsobí.

Článek o všech novinkách Alcatelu, včetně jejich fotografií z Cannes, najdete zde