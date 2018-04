Nový Alcatel OT512 klepe na dveře – první informace a fotografie!

CeBIT se blíží a jedna novinka v oboru mobilní komunikace stíhá druhou. Zahanbit se nechce nechat ani francouzský Alcatel, a my vám dnes přinášíme první informace a fotografie nového telefonu z jeho dílen. Alcatel OneTouch 512(dále jen OT512) je přímý nástupce populárního modelu OT511, což je patrné na první pohled již z názvu. Neznamená to však, že by původní model zcela nahradil. Oba přístroje se budou nadále vyrábět současně a vedle sebe je i najdete na pultech prodejen. Jestli čekáte převratné změny, budete si muset ještě chvíli počkat, dnešní novinka je z kategorie těch evolučních, nikoliv revolučních. Zklamaní však být nemusíte, všechny inovace jsou samozřejmě k lepšímu a s novými funkcemi či decentními změnami vzhledu si jistě bude Alcatel brousit zuby na přední příčky v prodeji kategorie stylových přístrojů.

A jaké změny k lepšímu nás čekají? Nejdříve se budeme věnovat zevnějšku, který je u stylových přístrojů jistě velmi důležité kritérium. Rozměry a hmotnost novinky budou naprosto přesně kopírovat předchůdce, takže stačí připomenout, že hmotnost telefonu bude velmi příjemných 75 gramů a rozměry 97 x 42 x 20 mm. Design přístroje (to znamená přední kovový kryt, klávesnice, plastové bočnice a zadní kryt) zůstal nezměněn, jiná však bude barva krytu. OT511 se dodává pouze ve stříbrné barvě, nový OT512 bude dodáván taktéž ve stříbrné a dále také v písečné zlaté barvě. Rozdíl oproti OT511 je však ten, že kryt telefonu je barevně metalizován, což by mělo ještě umocnit jeho vzhled. To nejdůležitější ale přijde, až se telefon rozsvítí. Místo nudného zeleného podsvícení displeje a klávesnice vás displej OT512 osvítí bílo-modrým světlem, podobným tomu, jež používá například Nokia 8310. Klávesnice pak bude podsvícena oranžově, což je tradiční barva Alcatelu.

Jelikož platí, že pod hezkou slupkou se může skrývat nudný vnitřek, přistoupil Alcatel k drobným změnám i ve funkčním vybavení telefonu. Tím nejdůležitějším, které potěší většinu uživatelů, je vnitřní telefonní seznam přístroje, který pojme až 250 kontaktů. Již OT511 umí k jednomu jménu přiřadit až tři čísla, ovšem až s vnitřním seznamem tato funkce získá to správné využití. Komu telefonní seznam u OT511 chyběl, má v nástupci jasného favorita. Kdo však čekal podporu GPRS, bude zklamán. Tuto funkci v novince nenalezne, ale snad by jej mohl utěšit nový standard WAPového prohlížeče – 1.2.1. Všechny další funkce ze současného OT511 zůstanou zachovány, jejich podrobný popis naleznete v této recenzi.

Alcatel OT511 i OT512 představují zástupce nové kategorie mobilních telefonů – stylové a zábavné přístroje za přijatelnou cenu. Konkurence v tomto segmentu trhu zatím není příliš silná, ale do konce roku jistě pár dalších protihráčů oba Alcately dostanou. Zatím se s nimi může měřit například Panasonic GD75, Ericsson T65 nebo výprodejová Nokia 8210. Přímé srovnání OT511 a T65 si můžete přečíst v tomto článku. Zákazníci nároční na množství funkcí asi po Alcatelu OT512 nesáhnou, ale zájemci o malý, lehký a stylový přístroj již nemusí kupovat jen drahé telefony s cenou přes deset tisíc korun. Alcatel OT512 může začít lovit i ve vodách klientů, kteří váhají nad lepšími low-endy, s kterými drží krok v ceně a ve fyzických parametrech je porazí na hlavu.

Alcatel OT512 bude oficiálně představen na únorovém GSM kongresu v Cannes a nedlouho poté by měl být dostupný nejenom v západní Evropě, ale i na domácím trhu. Podle našich informací by cena nového Alcatelu OT512 měla být o málo vyšší než u modelu OT511, tedy zhruba mezi osmi až deseti tisíci korunami. Rozdíl by se měl pohybovat v rozmezí 500 až 1000 Kč. Příznivci značky Alcatel se mají na co těšit. Nyní si budou moci vybrat ze dvou velmi podobných telefonů.