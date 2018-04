Nový Alcatel OT 526 - hrát si se stylem (první informace)

Alcatel OT 526 se od svého předchůdce OT525 (recenzi na tento telefon jste si mohli přečíst tento týden) liší pouze absencí hlasového záznamníku a hlasového vytáčení, naopak umožňuje využívat pomocí platformy ExEn stahování nových her. Rozměry i hmotnost zůstaly zachovány, stejně jako všechny další funkce.

Nový design mají přední výměnné kryty, které mají zdůraznit herní vlastnosti nového modelu. Hlasový záznamník musel udělat místo v paměti telefonu pro nový software a stažené hry, ostatní možnosti, jako stahovatelné melodie, ikony a animace přes wap, nebo textové zprávy, zůstaly zachovány. V telefonu ovšem chybí tři hry známé z modelu OT 525, novinka nabízí standardně pouze jednu hru s názvem Wallbreaker. Do telefonu je pak možné stáhnout vždy ještě jednu další hru, nově stažená hra vždy vymaže tu předešlou. Vestavěná hra ovšem smazat nejde. Implantace systému ExEn má další výhody v podobě posílání dosaženého skóre do hráčských žebříčků, zasílání informací o herních novinkách a získávání bodů, které lze využít k lukrativnějším zákaznickým podmínkám.

ExEn je softwarový optimalizovaný Java standard, který dovoluje stahovat a hrát hry na mobilním telefonu. Rozdíl mezi ExEn a J2ME je ve specializaci na hry, což umožňuje využít co nejméně paměti mobilního telefonu k 3D kalkulacím, renderovaní, paralelnímu scrollování a jiným efektům, využitelným právě v mobilních hrách. Další výhodou technologie ExEn je sjednocení programového jazyka, takže spojuje specifikace různých výrobců mobilních telefonů. Standard ExEn nalezneme v různých modelech mobilních telefonů od výrobců Philips, Sagem, Trium, Siemens a Panasonic.

Herní systém od společnosti In-Fusio využívá podle samotného provozovatele okolo 1 600 000 hráčů - to znamená, že je největším poskytovatelem mobilní zábavy v Evropě. Hrychtivému telefonistovi stačí zmáčknout klávesu "9" na své mobilu a dostane přímo se do katalogu her, umožní mu soutěžení s jinými hráči, nebo zapsání do výsledků nejvyššího dosaženého skóre.

Technologie ExEn od In-Fusio je sice technologicky nezávislá na mobilním operátorovi, ten ale musí uživateli dovolit přístup k této službě. Herní systém In-Fusio nabízejí v Evropě operátoři Vodafone, Orange a Telefonica Movistar, v Asii jej nově využívá čínský gigant China Mobile. U nás se budeme muset zatím obejít bez něj, jelikož žádný z operátoru působících na území České republiky přístup k užívání systému neumožňuje, prý se ale o této možnosti stále jedná.