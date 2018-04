Nový Alcatel bude převlečený Philips

Výrobci mobilních telefonů chtějí ušetřit kde se dá. Že se většina výroby pomalu ale jistě stěhuje na východ, je již dávno jasné. Někomu stačí přesunout výrobu do východní Evropy, jak za nedlouho učiní Panasonic a to stále ve své továrně. Jiní jdou ještě dál a veškerou produkci telefonů přesouvají do Asie a to rovnou k externím producentům. Díky tomuto postupu se z nám neznámých firem stávají giganti, kteří vyrábějí telefony hned pro několik světoznámých výrobců najednou. Jednou z takových firem je i DBTEL z Tchaj-wanu. A právě u DBTELu budou vyrábět i nový model Alcatelu.

DBTEL v poslední době vyhrává jedno výběrové řízení za druhým a po obrovském úspěchu v tendru na nové low-endové Siemensy , kterých vyrobí příští rok minimálně šest milionů, dostal další zakázku od Alcatelu. V případě Siemensu bude nový low-endový model produktem vlastního vývoje společnosti DBTEL, naopak u Alcatelu sáhne do již existující nabídky konkurenčního Philipsu. Jaký model Philipsu se stane předobrazem novému Alcatelu, není zatím jasné, ale pokud budeme postupovat analogicky, tak starší Azalise či Xenia to s největší pravděpodobností již nebudou, a tak zbývá jen nová řada Philipsu – Fisio. Philips Fisio 311 se již dnes prodává i u nás a jedná se o jednoduchý telefon pro nenáročné zákazníky. Druhý v řadě bude Philips Fisio 318, vzhledově identický telefon, ale s podporou GPRS a s podstatně vylepšenou výbavou. Oba nové modely Philips Fisio jsme vám již představili v podrobných recenzích. Zde je recenze Fisia 311 a zde Fisia 318 .

Pokud se novým Alcatelem stane právě Philips Fisio 318, nebude tato operace postrádat logiku. Alcatel zatím ve své nabídce nemá ani jeden telefon s podporou GPRS a zjevně má s touto technologií problémy, protože je zatím poslední z velké pětky, který GPRS nedokázal implementovat do některého ze svých modelů. Philips Fisio se sice také zatím nevyrábí, tedy alespoň ne v komerčním měřítku, ale z dostupných informací vyplývá, že Philips se již s technologií GPRS vypořádal, o čemž svědčí vkládání GPRS modulu Philips do mnoha asijských telefonů s GPRS. Technologie rychlého paketového přenosu dat GPRS se v dnešní době stává pravidlem u telefonů střední a vyšší třídy a pomalu si razí cestu i do kategorie low-endů. První vlaštovkou je Motorola T192, která se již prodává i u nás. Jejím konkurentem bude právě Philips Fisio 318, který by ale na rozdíl od Motoroly mohl podporovat i přenos dat. Fisio 318 by mohlo Alcatelu vytrhnout trn z paty. Je sice možné, že DBTEL pro Alcatel použije právě jen GPRS modul Philips, ale dostupné informace hovoří o přímém převzetí stávajícího modelu, takže by se změny měly projevit jen ve vzhledu nového telefonu.

Zpátky k DBTELu. Proč je tak úspěšný ve výběrových řízeních na nové telefony? Protože je nejlevnější a „kazí“ ceny. To si asi o něm myslí jeho asijská konkurence, která mu nemůže přijít na jméno, protože v nabídce pro Siemens slíbil vyvinout a vyrábět nový low-endový telefon za cenu pod 40 USD a to právě včetně vývoje, který tvoří podstatnou nákladovou položku. A proč si za vzor pro nový Alcatel vybral právě Philips, který v poslední době spíš jen paběrkuje? Buď to bylo přání samotného Alcatelu, nebo v tom bude mít prsty právě GPRS, které bude mít Philips zanedlouho i v levném telefonu pro masy. Jinak totiž Philips vyrábí své telefony ve firmě CEC, v kontinentální Číně. Svoji francouzskou továrnu již zavřel na podzim letošního roku. Naopak Alcatel zatím vyrábí své telefony především u společnosti Flextronics, a to jak ve Francii, tak v Číně. Na nový Alcatel si budeme muset počkat do poloviny příštího roku a první objednávka pro DBTEL zní na dva miliony telefonů. Jestli se dostane i na Evropu, nebo celá zakázka zmizí v nenasytném chřtánu asijského trhu, je však zatím otázkou.