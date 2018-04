Nový Acer c500 s GPS nebo instantní nabíječka Mobcharger

pondělí

Stahujte výborný messenger nebo test pro příznivce Star Wars

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Palmcounter je jednoduché počitadlo, které nahradí "čárkování" na papír. Star Wars Knowledge Test kvízem pro všechny příznivce Hvězdných válek a imov Messenger kecálkem zdarma pro Windows Mobile zařízení.

úterý

Acer c510/530 - nový kapesní počítač s GPS a mapami v ceně

Acer již brzy začne prodávat nástupce úspěšného modelu n35. Zařízení c510 a c530 se budou moci pochlubit slušnou výbavou a především integrovaným přijímačem SiRF III spolu s mapovými podklady.

středa

Mobcharger - instantní energie pro mobil či PDA

Asi každý se již setkal s tím, že se mu baterie telefonu či PDA vybila během dne a třeba v tu nejnevhodnější chvíli. Pokud u sebe nemáte druhý akumulátor, je řešením Mobcharger - instantní nabíječka za pár korun.

čtvrtek

Acer p610 a p630 - dvě nové navigace typu all-in-one

Dvě novinky z řady all-in-one navigací začne již příští měsíc prodávat Acer. Levnější verze s 4" obrazovkou a rozlišením 480 x 272 bodů bude k mání za příjemných 299 eur, dražší s mapami Evropy půjde využít i jako handsfree.

pátek

Stahujte zdarma strategii Pocket Heroes nebo tankovou bitvu

Přinášíme vám přehled her, které si můžete stáhnout zcela zdarma. Zart je klasické přestřelování dvou kanónů. Tank Commander zase hrou, ve které se ocitnete ve válečné vřavě a Pocket Heroes tahovkou ve stylu série Heroes of Might and Magic.