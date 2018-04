Novou síť CDMA 2000 1x najdete v Polsku. Dočká se i ČR?

Polský operátor Polpager, provozující síť Sferia, zvolil před několika dny společnost Lucent jako dodavatele technologií pro budování své sítě ve standardu CDMA 2000 1x. Ano, ač trochu nečekaně, v sousedním Polsku se buduje síť CDMA 2000 1x. Dosah signálu je zatím omezen jen na hlavní město Varšavu, ale Polpager slibuje i pokrytí dalších měst. Mezi městy se zatím pokrývat nebude, a to z jednoduchého důvodu: nejedná se o síť pro mobilní telefony.

Žádné mobily, jen pevné telefony

Síť Sferia nabízí hlasové a datové služby, ale jen pro pevné telefony. Použití mobilních telefonů zatím není možné, a ač se o této možnosti spekuluje, zatím ji ani samotný operátor nepotvrdil. Základ varšavské sítě bude podle operátora dokončen v průběhu léta, ale i nadále bude pokračovat v pokrývání polského hlavního města. Síť pracuje v pásmu 850 MHz a nabízí jak běžné hlasové služby, tak poměrně rychlé datové přenosy. Ty jsou paketové, podobně jako GPRS v GSM sítích, a maximální přenosová rychlost v síti Sferia je 115 kbps a maximum standardu CDMA 2000 1x je 144 kbps.

Aktivace již od 75 haléřů

Pro připojení do sítě musejí varšavští zákazníci podepsat s operátorem smlouvu a zakoupit přijímač, který dokáže obhospodařit hlasové i datové služby. Operátor nabízí i dva balíčky kombinující přijímač a telefon (telefon lze ale použít jakýkoliv). Základní cena přijímače je při úpisu na tři roky v přepočtu necelých 600 Kč, bez úvazku přibližně 6 500 Kč (všechny ceny včetně tamní DPH). Aktivace stojí v přepočtu přibližně 1 000 Kč, při úpisu jen 75 haléřů. Měsíčně uživatelé systému zaplatí za hlasové služby pevný poplatek od 150 do 360 Kč, podle zvoleného tarifu. Pokud chce klient využívat i datové přenosy, musí počítat s dalším měsíčním poplatkem, a to ve výši zhruba 500 Kč.

Minuta za korunu, ale také za deset

Hovorné má poměrně komplikovaný ceník, jak je ale v Polsku běžně zvykem. Záleží na zvoleném tarifu, denní době a také na lokaci, kam zákazník volá. Rozdílné ceny jsou pro místní hovory, pro hovory na mobilní telefony a i pro hovory do zbytku země či zahraničí. Pro příklad, u nejlevnějšího tarifu stojí v přepočtu jedna minuta místního hovoru ve špičce 0,9 Kč, což není úplně špatná cena. Naopak minuta hovoru na mobilní telefon stojí přes 10 Kč. Síť nabízí pro firemní zákazníky i privátní síť, kde stojí ve špičce minuta hovoru velmi slušných 0,50 Kč.

Data: za čas, nebo za objem

Zajímavé je placení za datové přenosy. Oba nabízené tarify mají stejný měsíční poplatek a nabízí 35 tarifikačních jednotek v ceně. V prvním tarifu ale platíte za čas, v druhém za objem přenesených dat. Den je rozdělen na tři tarifní pásma, špička je poněkud netradičně od 18:00 do 24:00. V případě placení za čas strávený přenosem dat stojí jedna jednotka 1,50 Kč a podle denní doby je načítána od jedné do tří minut. V případě platby za přenesená data stojí jedna jednotka 4,50 Kč a opět dle denní doby je načítána po přenesení 0,5 až 2 MB dat. Ceny jsou o něco vyšší než nabízí dominantní polský operátor pevných linek TPSA, u běžného vytáčeného přístupu na internet nabízí ale Sferia téměř dvojnásobnou rychlost připojení. Telefonní hovory jsou pak ve Sferii o něco levnější, než je běžná nabídka TPSA.

U nás asi jen datové přenosy

Z našeho pohledu asi není nabídka pevného telefonu pomocí CDMA technologie výrazně zajímavá, ve velkých městech není takový problém pevnou linku získat, takže rozhodujícím faktorem je cena služby. Podle našich informací se plánuje vybudování podobné sítě ve standardu CDMA 2000 1x i v Čechách, pravděpodobně nejdříve v Praze. Podrobnější informace se nám ale zatím nepodařilo získat, prý ještě stále není o detailech projektu rozhodnuto. Podle všeho se ale v případě tuzemské sítě CDMA 2000 1x bude jednat jen o nabídku datových přenosů. Celá služba založená na tomto standardu by asi byla mnohem zajímavější, kdyby operátor mohl nabídnout i mobilní telefony ve své síti. O této možnosti ale zatím není ani v Polsku rozhodnuto.

3G

Standard CDMA 2000 1x je konkurent sítě třetí generace WCDMA, na kterou se rozdávaly licence po celé Evropě a i u nás (přehled standardů mobilní komunikace). CDMA 2000 1x se drží především na americkém a asijském teritoriu a v celosvětovém měřítku má před svým konkurentem určitý náskok. V Jižní Koreji funguje tato síť již tři roky a i v USA je běžně v provozu. Evropa ale vsadila na WCDMA, takže CDMA 2000 1x se musí snažit, aby si své postavení udržela. Mobilních telefonů je pro tento standard velké množství, prim hrají Samsung, LG a Motorola, kteří mají v tomto segmentu trhu nadpoloviční většinu. Telefony jsou velmi dobře vybavené - to, co nabízela tato silná trojka pro CDMA 2000 1x před rokem, bude letos na podzim novinkou pro naše GSM. Samozřejmě s určitým technologickým omezením daným možnostmi GSM standardu.