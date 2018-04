Novodobý „Mrázek z ústředny“ dobývá svět na YouTube. Podívejte se

"Mrázek, ústředna," slýchávali jsme po ránu na vlnách populárního rádia. Slavné skeče moderátorské dvojice Mareš-Hezucký však mají zdatného konkurenta. Jmenuje se Kayvan Novak a svým komediálním seriálem FoneJacker oslovuje již dva roky britské ostrovy.

Někteří si možná vzpomenou na falešný telefonát z počátku listopadu, kdy se kanadský komik vydával za prezidenta Francie a snažil se nachytat tehdejší kandidátku na viceprezidentku USA Sarah Palinovou. Kupodivu byl velmi úspěšný a z Palinové se mu podařilo dostat spoustu zajímavých informací. - čtěte Palinovou nachytal kanadský komik vydávající se za Sarkozyho

Právě podobné "nachytávky" připravuje britsko-íránský herec Kayvan Novak už od roku 2006. Ve svém pořadu FoneJacker si náhodně vybere nic netušící oběť a vydává se třeba za poskytovatele internetového připojení, zástupce banky nebo obyčejného zákazníka obchodu s elektronikou, návštěvníka restaurace či zájemce o práci.

Každý z pořadů má stopáž zhruba dvacet minut a hovory trvají zhruba dvě až tři minuty. Kolekce jednotlivých epizod vyšla už dokonce na DVD a ty nejzajímavější jsou ke shlédnutí na YouTube. FoneJacker byl dokonce oceněn prestižní cenou BAFTA (British Academy Television Awards), což je obdoba americké Emmy. Oficiální stránky FoneJackera naleznete zde.

Netradiční stylizace

Mimo skvělého řečnického umění doprovází každý z rozhovorů povedené animace ve stylu Monty Python a různé koláže dokreslující téma telefonního hovoru. Někdy je dokonce skrytou kamerou zabírána samotná oběť a vy můžete sledovat její bezprostřední reakce na netradiční telefonní hovor.

Možná si říkáte, že byste se nikdy na podobné hlouposti nenechali nachytat a okamžitě položili sluchátko. To si dozajista myslely i vybrané oběti, jenže herecké umění FoneJackera je skutečně skvělé. Dá se sice diskutovat o tom, že nezavěsily z pouhé slušnosti nebo samy chtěly vědět, jak zajímavé hovory budou pokračovat. V některých případech nemůže být o výtečném nachytání žádných pochyb. Pojďme se nyní podívat na ty nejlepší hovory, u kterých se rozhodně pobavíte. Některé z nich jsme pro vás přeložili. Pokud ale rozumíte alespoň trochu obstojně anglicky, doporučujeme se vždy podívat na originální video.

Byt k pronájmu

Všichni určitě znáte otravné telefonní automaty, kde musíte čekat na pípnutí, poté vyslovit vaši volbu nebo stisknout určité tlačítko. Často se stane, že se zkrátka spletete a vaší volbě automat špatně porozumí. Pokud je však na druhé straně FoneJacker, můžete si být jisti, že nikdy nedostanete to, co jste původně chtěli. Navíc zvukový signál vždycky přijde v tu nejnevhodnější dobu.

FoneJacker: Dobrý den a vítejte na naší lince pro pronájem bytů.

FoneJacker: Chcete si pronajmout byt nebo dům?

FoneJacker: Píp

Zájemce: Byt.

FoneJacker: Kolik ložnic má mít váš byt?

FoneJacker: Píp

Zájemce: Jednu.

FoneJacker: Omlouváme se. Mohl byste to znovu zopakovat.

Zájemce: Jednu.

FoneJacker: Píp.

Zájemce: Jednu.

FoneJacker: Kde byste chtěl mít váš jedno – ložnicový – byt?

FoneJacker: Píp

Zájemce: Brighton.

FoneJacker: Požadujete jedno – ložnicový – byt – v Bristolu? Je to správně?

Zájemce/FoneJacker: Ne. Píp.

Zájemce: Ne.

Zájemce: Já už se na to… To je krám.

FoneJacker: Kde byste chtěl mít váš jedno – ložnicový – byt?

Zájemce/FoneJacker: Brighton. Píp.

Zájemce: Brighton!

FoneJacker: Požadujete jedno – ložnicový – dům – v Bedfootu?

Zájemce: Aggr! (Zavěšuje).

Rychlejší internet

Už se vám jistě mnohokrát stalo, že vám domů zavolal poskytovatel připojení a nabízel daleko rychlejší internet než ten, který v současnosti máte, a vždy je pouze na vás, jestli této nabídce věnujete čas. Jak dopadla nabídka od FoneJackera, se můžete přesvědčit v následujícím videu.

(zkrácená verze)

FoneJacker: Dobrý den.

Uživatel: Dobrý den.

FoneJacker: Dobrý den. Volám za poskytovatele internetového připojení. Zajímají Vás naše služby poskytující připojení k internetu šestkrát rychleji?

Uživatel: Já už připojení mám.

FoneJacker: Ale naše připojení je šestkrát rychlejší.

Uživatel: Vy nabízíte připojení šestkrát rychlejší než mám teď?

FoneJacker: Možná i osmkrát rychlejší.

Uživatel: Ale já mám 8 Mbit linku.

FoneJacker: Tohle je ale 42 Megabytings linka.

Uživatel: Jsou nějaké limity pro stahování?

FoneJacker: Nejsou žádné. Dostanete zdarma kabely, modem a náš týdeník.

Uživatel: Kolik stojí?

FoneJacker: Dělá to 80 liber, ale pokud podepíšete v příštích třech dnech, bude to 40 liber za měsíc.

Uživatel: Já jsem u svého poskytovatele už čtyři pět let a jsem s ním spokojený.

FoneJacker: Nezníte ale právě spokojeně.

Uživatel: Ale já jsem. Nejsem však spokojený s tímhle telefonním hovorem. Plýtváte mým časem.

FoneJacker: Ale já vám nabízím rychlejší připojení k internetu.

Uživatel: Já ho nepotřebuji. 8 Mbit je rychlý až dost.

FoneJacker: Tohle je ale 42 Megabytings. To vaše je pomalé.

Uživatel: Ale není! To vaše je velmi drahé.

FoneJacker: To není pravda. Dělá to 14 liber první měsíc, 40 liber druhý měsíc a 80 liber další měsíc.

Uživatel: Promiňte, ale tenhle telefonní hovor už mě nezajímá.

FoneJacker: Já si ale myslím, že chcete podepsat smlouvu.

Uživatel: Ne, nechci podepisovat žádné další smlouvy. Já jsem student a nemám žádné peníze navíc.

FoneJacker: My ale děláme speciální nabídky pro studenty.

Uživatel: Já nepracuji a nemám žádné peníze navíc.

FoneJacker: Já ale nemám co jíst.

Uživatel: Já vím. To je mi líto.

FoneJacker: Je to jenom vaše chyba.

Uživatel: Ano, je to moje chyba, omlouvám se.

Myš v akci

Velmi vděčným tématem pro falešné hovory FoneJackera je chytrá myš volající například do obchodu se zvířaty s dotazem, jak se má zbavit kočky, či deratizační firmě kvůli radě, jak odstranit příliš hlučné lidské nájemníky. Povedený je i hovor do obchodu se sýrem. Pro vás jsme přeložili rozhovor této myši s prodavačem, kterého se ptá, jak se dostat k sýru umístěnému v pasti na myši. Samotné video naleznete na této adrese.

Deratizace: Zdravím.

FoneJacker: Dobrý den, je to deratizace?

Deratizace: Ano, je.

FoneJacker: Skvěle. Věc se má tak, že tady na kuchyňské lince je past na myši.

Deratizace: Ano.

FoneJacker: A já potřebuji vědět, jak ji zneškodnit.

Deratizace: Myslíte, jak jí použít?

FoneJacker: Ne, ne, potřebuji vědět, jak ji zneškodnit.

Deratizace: Dobře, zneškodnit. Stačí si na ni jenom sednout.

FoneJacker: Ale já si na ni nemůžu jen tak sednout. Musí tady být jiná cesta. Projdeme si to. Je tady hrot a na něm kousek sýra. Pod ním je dřevěný podstavec.

Deratizace: Ano.

FoneJacker: A je tady malá kovová tyčka. Můžu se jí dotknout?

Deratizace: Ano. Jenom se jí dotkněte.

FoneJacker: Můžu se jí dotkno… Aáá!!!

Deratizace: Smích.

FoneJacker: Aáá…Zavolejte ambulanci!

Deratizace: Smích.

Další nachytávky

To, co jsme zde uvedli, byl jenom drobný výčet ze všech falešných telefonních hovorů. FoneJacker se rád zaměřuje i na nákup spotřební elektroniky, kde svojí špatnou výslovností deptá prodavače (DooVDý, PíSFrí, TíV apod.), nebo na způsoby, jak dostat z lidí čísla bankovních účtů a otázky v případě zapomenutí hesla. To se mu třeba skoro povedlo, když své oběti tvrdil, že do trezoru banky vnikla slepice s ptačí chřipkou.

K dalším velmi povedeným rozhovorům dozajista patří telefonát bankovního lupiče, který si během přepadení potřebuje zavolat taxi, či muž, jenž se chce stát manekýnem a neustále upravuje svoji výšku nutnou pro toto povolání. Zaručeně vás pak rozesměje konfrontace rapujícího FoneJackera se zaměstnankyní uměleckého ateliéru, nebo přerušující se hovor při koupi luxusního vozu Bentley. Mezi klasiky už třeba patří dědeček volající na podporu ohledně problému se svým PC.

A protože se blíží čas Vánoc, na závěr uvádíme zajímavou vánoční kolekci.



Otázka do diskuze: Nechali byste se na podobné telefonáty nachytat?