Novinky ze světa profíků (2)

PowerDA je program, který na handheldech s PalmOS5 zpřístupní některé DA programy. Popis aplikace i test kompatibility několika DA programů najdete u nás v samostatné recenzi.

Mobile Systems přidal OS5 podporu svému správci citlivých dat QuickID - nová verze má číslo 1.15 a firma podobně updatovala i některé své další produkty. Upozornili bychom zejména na kreslící Mobile Paint , který umožní kreslit na Clié NR/NX po celém displeji.

StandAlone konečně upravila své periodické tabulky Periodic Table 2.35 směrem k OS5 kompatibilitě a podpoře HiRes rozlišení.

Kompresní program FlyZip XR vám uspoří místo v palmu. Nevěříte? Čtěte v dnešním samostatném článku recenzi upgrade 2.1.

MindMapper PDA 1.01

Německá firma SimTech Systems koupila produkt MindImage a šíří jej jako MindMapper PDA. MindMapper je desktopový produkt a Mind Mapper PDA s nám umí kooperovat a sdílet data. Program stojí 25 EUR.

Stepbytestep pokračuje ve vývoji programu a vydal verzi MindMapper Lite, která je již OS5 kompatibilní a je zdarma.

WorldMate 9.1 a Agendus 6.1

Drobných upgradů se dočkaly dva populární programy - první je pro cestovatele a přináší pouze zrychlení synchronizace. Agendus je PalmOS diář a 6.01 je jen oprava některých chyb šestky.

Clip PRO 1.0

Novinka PocketScience zabíjí dvě mouchy jednou ranou - jednak prolomí hranici velikosti clipboardu z 1 kB na 64 kB a umožní vám mít v jednu chvíli až pět aktivních nezávislých schránek.

Vše je ovšem pouze pro handheldy s PalmOS 5. Aktivuje se přes příkazovou lištu a zvláštní okno. Autorem je PocketScience a program stojí $4.95.

CIC WordComplete 3.0

Upgrade programu firmy, o které se nyní velmi mluví, protože dala světu Graffiti2 - Communication Intelligence Corp (CIC). Aplikace slouží na automatické doplňování slov v PalmOS a novinkou verze 3 je především podpora PalmOS 5 zařízení: Tungstenů T a Sony CLié NX60/70V.

Autor: CIC, aplikace stojí $24.99

Dva stahovací hity týdne na Handangu

Těmi byly aplikace Pocket Hack Master na úpravu taktu procesorů XScale a ARM - o programu jsme vás podrobněji informovali v pondělním článku o přetaktování PocketPC handheldů.

Druhým programem, který bodoval, byl CalSync určený k synchronizaci Yahoo Calendar s PocketPC kalendářem. Placený produkt Lemon Tea Software pořídíte za $16,67.

V našich končinách to asi ale velký trhák nebude.

Health Care 1.0

Tento program nás opravdu zaujal na první pohled. Je to takový "domácí lékař" (pozor, ty uvozovky jsou na místě). Vložíte do něj údaje o své osobě a on vám na oplátku vychrlí řadu údajů, rad i varování. Program například počítá:

Body Mass Index (BMI), což je výpočet pásma vašeho poměru výšky a váhy

obsah tuků

ideální váhu

denní příjem kalorií

atd. atd.

Jednotky jsou SI, takže se nemusíte bát, že budete přepočítávat vše jen na libry a palce.

Autorem je TA Cybernetics Solutions, program stojí $5.

Calc Note for PocketPC 1.0 Aplikace, ze které by měla být většina uživatelů nadšena. Prostě "pop" kalkulačka a poznámkovník jako vyskakovací okno na displeji. Hodi se skoro všude a cena je opravdu spíše symbolická! Autorem je Inesoft, za aplikaci zaplatíte $1. Stažení zde

Smart Answer 1.03

Na závěr jsme si nechali lahůdku pro majitele telefonů Symbian Series 60. Proč vyhazovat peníze za hlasovou schránku, když ji můžete provozovat sami? Telefon zvládne tuto agendu s velkou grácií, můžete mít svoje vzkazy, nahrávat ty došlé, program poskytuje přehledné statistiky hovorů. Tento program si na sebe umí vydělat!

Autorem je Symbianware, aplikace stojí $9,95.