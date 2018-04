Co si koupíte na Vánoce? Rozhodne se během příštích 14 dnů

Pokud si chcete k Vánocům pořídit nějaký nový smartphone, příslušenství nebo dnes tak populární nositelnou elektroniku, tak si do kalendáře zapište následující termíny:

3. září: Před začátkem veletrhu IFA v Berlíně představí novinky Samsung a Sony.

4. září: Motorola má ukázat prodejní verzi svých chytrých hodinek a dva nové smartphony.

4. až 10. září: Probíhá veletrh IFA v Berlíně. Novinky avizují LG, Huawei, ZTE, Acer, Lenovo, Hisense, Alcatel, Cat, HTC, Nokia a další.

9. září: V Kalifornii Apple představí nový iPhone 6 a s největší pravděpodobností i větší model spadající do kategorie phabletů.

Novinek bude velmi mnoho a některé mají být velmi zajímavé. O všech vás budeme podrobně informovat, z veletrhu IFA budeme publikovat jak on-line zpravodajství, tak podrobné články. Představení nových iPhonů vám taktéž přineseme v on-line reportáži a samozřejmě se můžete těšit i na detailní informace o novinkách Motoroly.

O většině novinek se již nějaké zprávy objevily, takže již dopředu víme, že na trh míří hodně zajímavých věcí.

Mezi hlavní novinky budou patřit přístroje od Samsungu. Jistotou je čtvrtá generace phabletu Note. Novinka samozřejmě bude lepší než současná trojka, ale podle všeho nenabídne konstrukčně nic zásadního, jak se dříve spekulovalo. Tedy minimálně evropská verze telefonu.

Samsung má ukázat i další chytré hodinky. Mají mít zaoblený displej a pravděpodobně budou samostatnější než všechny současné na trhu. Unikly i informace o brýlích pro virtuální realitu. Mají se jmenovat Gear VR a bude to vlastně držák pro Note 4, který se speciální aplikací udělá z kompletu virtuální brýle. I další novinky by měly patřit do kategorie nositelné elektroniky.

Stále aktivnější a úspěšnější LG má ukázat nové chytré hodinky s kulatým displejem a očekáváme i nové smartphony v nižších kategoriích. Huawei ukáže nový phablet Ascend Mate 7 a možná nějakou nositelnou elektroniku. Nové hodinky má ukázat i Sony a asi v Berlíně představí i další Xperii Z.

Další značky ukážou nové modely pro předvánoční trh. Zajímavé bude především Lenovo, které koncem srpna oficiálně vstupuje na český trh. Nokia by pak mohla ukázat nové modely Lumia 730 a 830.

Letošní veletrh IFA v Berlíně tak má být nejnadupanějším v celé své historii, alespoň co se mobilní technologie týče.

Samostatně v USA ukáže Motorola již dříve představené chytré hodinky s kulatým displejem. Cena už unikla, otázkou je, kde všude se budou prodávat. Novinkou bude i nový model Motorola X+1 a možná se dostane i na nástupce Motoroly Moto G.

Vrcholem horkého zářijového týdne bude premiéra nových iPhonů. Tradičně proběhne v Kalifornii a čekáme iPhone 6 a jeho většího bratříčka s displejem s úhlopříčkou 5,5 palce. Detailů letos uniklo hodně, takže je jisté, že Apple změnil design a výrazně se zvětší displeje. Detaily se dozvíme 9. září.