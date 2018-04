Novinky v sítích společností EuroTel a Paegas

Společnost EuroTel rozšiřuje od 1. února řadu produktů Go o novou Go sadu. Její název bude Go City a bude obsahovat mobilní telefon Nokia 5110. Tento typ mobilního telefonu se stal mezi veřejností velmi oblíbený a stále přetrvává v podvědomí uživatelů mobilních sítí jako uživatelsky velmi příjemný telefon.

Nicméně do svých nabídek jej EuroTel i Paegas zařadili z jednoduchého důvodu. Jednak je po nich stále ještě velmi slušná poptávka, ale hlavní důvod bude zřejmě i jejich doprodej.

Mobilní telefon Nokia 5110 od EuroTelu bude k dostání v modré barvě v balení s baterií, nabíječkou, předaktivovanou Go kartou v hodnotě 500 Kč a odpovědní kartou na 100,- Kč Go kupón.

Cena sady v obchodech bude 5.995 Kč včetně DPH. Sami vidíte, že ačkoliv se jedná o již téměř 2 roky starý mobilní telefon, je stále populární a díky tomu i patřičně drahý. I některé nové mobily nedosahují jeho ceny v předplacených sadách obou operátorů.

Dále EuroTel připravil speciální prodejní akci, která se bude konat pouze na vybraných místech a prodejnách. Jedná se o novou Go sadu Go Smart s mobilním telefonem Siemens C25 a 500 Kč Go kupónem. Tato sada bude prodávána za 6.995 Kč včetně DPH.

Naproti akcím EuroTelu se společnost Paegas zaměřila na podporu prodeje mobilního telefonu Siemens S25, ke kterému při jeho koupi dostanete poukázku na nákup zboží v OD Tesco v hodnotě 2x100 Kč. Akce je platná dokud budou poukázky na zboží na skladě a nebo do 31.8.2000, kdy poukázky přestanou platit.

Další novinkou je uvedení nového mobilního telefonu do prodeje. Jedná se o Alcatel OneTouchView db, který bude prodáván jako dotovaný za 999 Kč bez DPH (1.218 Kč s DPH). Tento mobil se bude dodávat v černé a stříbrné barvě.

Mobilní telefon Alcatel OneTouchView db je, jak název napovídá, dualbandový. Jeho rozměry jsou 122x48x25 milimetrů a jeho hmotnost je 150 gramů. Pohotovostní doba je maximálně 130 hodin a hovořit s tímto telefonem lze téměř 5 hodin v kuse. Tuto výdrž obstarává NiMH baterie o kapacitě 650 mAh.

V telefonu není žádná paměť pro příchozí SMS, ale zato má 40 sdílených pozic pro poslední hovory (uskutečněné, zmeškané i přijaté). Modifikovatelnost telefonu zajišťuje uživatelsky nastavitelné menu, které lze měnit dle vašich přání. Přístroj pokračuje v dobré tradici společnosti Alcatel a rovněž disponuje hlasitým handsfree. Rovněž podporuje SIMToolkit.

Je vidět, že s únorem se na náš trh dostávají stále kvalitnější mobilní telefony za relativně nízké ceny. Uvidíme, jestli Český Mobil přijde také s dotovanými telefony a pokud ano, tak s jakými. Zatím to ale nevypadá, že bychom mohli mít mobilní telefon od Českého Mobilu za lepší cenu. Ovšem to vynahrazuje velmi příjemná cena aktivace.