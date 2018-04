Novinky v sítí EuroTel na měsíc srpen

Stejně jako RadioMobil má i EuroTel své novinky, kterými soupeří se svým konkurentem. Tyto novinky nám postupně dává každý měsíc a uživatelé, kteří chtějí nový mobilní telefon pečlivě sledují, co se děje kolem dotovaných telefonů a cen služeb, aby se mohli rozhodnout pro čas, kdy svůj mobilní telefon zakoupí.

První novinkou, kterou EuroTel uvádí je Panasonic GD70 za velmi příjemnou cenu, která je 5.995 Kč s DPH, pokud si zakoupíte současně s ním i služby sítě EuroTel. Telefon je dualbandový, má vestavěný hlasový záznamník na 50 sekund a podporuje vibrační zvonění. Jeho hmotnost činí 134 gramů a rozměry jsou 132x45,5x19,5 mm.

Dále EuroTel uvádí Motorolu V3688 za cenu 27.995 Kč včetně DPH rovněž při nákupu se službami sítě EuroTel. Tento telefon snad ani nemusím představovat, jelikož tohoto menšího bratra StarTaca jistě znají všichni příznivci Motoroly.

V srpnu již ale nebude dále nabízen mobilní telefon Ericsson GF768 za zvýhodněnou cenu.

Další změny cen se týkají snížení cen již dříve dotovaných telefonů. Prvním telefonem, u kterého nastal pohyb ceny směrem dolů je Ericsson GH 688, který bude k dostání za 1.295 Kč. Další snížení ceny se týká GO sady GO HIT, která byla snížena na 4.995 Kč.

Další změna se týká karet se službou DUO. Zákazník již nemusí platit za změnu klasické SIM karty za DUO 500 Kč, ale pouze pokud přechází od DUO karty na klasickou SIM kartu. Více podrobností naleznete v tomto článku.

Za radostnou zprávu pro šetřili považuji oznámení EuroTelu o tom, že sada GO Felicia bude prodávána od 1.srpna do 30.září za cenu 5.995 Kč. Toto bude ovšem cena za balení bez Škody Felicia, takže se zase ,ůžete vrátit z předsíně a zapomenout na to, že získáte auto za babku. :-) Další informace o tomto tarifu naleznete zde.

Výhodou tohoto tarifu je kombinace služeb sítě T!P a GO předplacených karet, takže zde vlastně získáváte předplacenou sadu GO, která má velmi výhodné tarify. Prodávat se bude ovšem pouze ve výše zmíněném termínu, jelikož se jedná o testovací prodej. Myslím, že obchodníkům brzy tyto sady dojdou. A ještě jedna malá připomínka - samostatné sady se budou dodávat pouze do některých, vybraných obchodů.