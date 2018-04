Novinky v licenci DCS-1800

Alternativní třetí operátor má ještě chvíli odpočinku - Český telekomunikační úřad znovu potvrdil, že výběrové řízení pro licenci na síť DCS-1800 vyhlásí koncem tohoto roku, neboť vláda zatím žádnou ze zásad provozu radiového spektra nezměnila. Znamená to, že jméno třetího operátora se dozvíme zhruba v půlce příštího roku.

Jméno příštího operátora ale není primárně tak důležité - podstatné je, jaké bude složení majetkové základny, tedy kdo bude vlastníkem a podílníkem. Jelikož výběrové řízení dosud nebylo vypsáno, nejsou ani oficiálně známa jména firem, které o licenci na DCS-1800 mají zájem. Přesto ze zákulisního boje se dá ledasco vytušit a některé věci se začínají rýsovat.

Podstatnou věcí je, jak takové licenční řízení probíhá: na ČTÚ se nahrne spousta firem, které si za nějakých 200 000 Kč vyzdvihnou podklady a do řízení se přihlásí. Toto je první fáze odborně zvaná Urvi.

Druhá fáze se jmenuje Rozděluj - firmy přihlášené do konkurzu si hledají vhodné protivníky a hlavně vhodné partnery. České firmy se poohlížejí po silných kapitálových partnerech a zahraniční firmy hledají někoho znalého místního trhu. Také je jasné, že přednost dostane spojenectví domácí a zahraniční firmy před čistě zahraniční firmou - licence i obvykle zakotvuje procento prací, které musí odvést tuzemské firmy při výstavbě sítě. Do druhé fáze také patří ostrý mediální boj vedený dostupnými prostředky. Získání zakázky je ohromný kšeft, v němž není nic svaté - bude-li třeba, koupí se 32 inzertních stran v Mladé frontě; co na tom, že jich tolik má celé vydání. A bude-li třeba, koupí se něco jiného.

Třetí fáze se jmenuje Panuj - již je známo konsorcium, které získalo licenci a to je také vítězem. Nastupuje fáze konečných fúzí - přidávají se ti, kteří by od začátku působili nedobře na výběrovou komisi, přidávají se i někteří poražení. Kšeft je to velký, každý se rád sveze a lecjaká ruka k dílu se dobře hodí.

Výsledkem je mezinárodní konsorcium, které povětšinou tvoří dvě vůdčí firmy - jedna domácí a jedna zahraniční. Jedna firma je mezinárodní telekomunikační gigant - to většinou ta zahraniční, zejména v případě naší republiky - a ta druhá je místní firma s rozsáhlou infrastrukturou.

Už z toho vyplývá, kolik je potenciálních kandidátů z českých firem - málo. SPT Telecom je již ve hře s EuroTelem, Radiokomunikace mají želízko v RadioMobilu. Z podobně zavedených velkých firem zbývá Aliatel a České dráhy - pozor, ano, České dráhy mají také svoji komunikační divizi a vzhledem k hustotě železničních tratí je tato divize solidně prorostlá celou zemí.

Otázka zní, nakolik třeba Aliatel bude přípustný pro nepsané české pravidlo "Solíme jen státní polívku" - totiž pravidlo, kdy v zásadě nestátní firma může ohrožovat z více pozic firmu státní. Aliatel je momentálně konkurent SPT Telecom číslo jedna - a je tedy otázka do pranice, zda by ČTÚ chtěl nechat Aliatel konkurovat Telecomu v mobilních telefonech.

Řekl bych, že i kdyby se Aliatelu nepodařilo prosadit v licenčním řízení ve fázích Urvi a Rozděluj, mohl by velmi dobře najít uplatnění ve fázi Panuj, kdy by se stal vhodným strategickým partnerem v okamžiku, kdy by již ČTÚ licenci potvrdilo a nemělo do čeho mluvit.

Opomnění této české zásady Solení státní polívky mi vytkl Luboš Veselý na ISDN serveru, když tvrdil, že stát nikdy nedovolá RadioMobilu provozovat místní radiovou smyčku v síti GSM a tím prakticky konkurovat Telecomu v poskytování "klasických" telefonních linek. Nemyslím si to - v okamžiku deregulace trhu nebude již příliš schůdné, aby regulátor trhu omezoval použití sítě GSM mimo WLL smyčky. Všude v cizině je běžné, že mobilní operátor podniká i v pevných telekomunikacích (Mannesmann Mobilfunk - D-2Privat a Arcor jedno jsou v Německu) a není zákonný důvod, proč by ČR po deregulaci měla být výjimkou. Arciť - i kdyby byla, vždy je legální cesta založení společné firmy s firmou, která by si síť GSM k lokální smyčce zcela regulérně pronajala...

Mezitím ze Skandinávie dorazila zajímavá zpráva - byť zatím neověřená. Jeden z významných výrobců mobilních sítí má zájem přímo se zúčastnit licenčního řízení. Ambiciozní projekt má mít jméno Global Network a je přímou odpovědí na Motorola Iridium projekt. V rámci tohoto projektu by měly existovat sítě DCS-1800 v mnoha evropských státech. Tyto sítě by patřily jedné firmě - ta by je stavěla ze svých dílů, provozovala, zajišťovala by globální roaming v rámci těchto sítí - v zásadě panevropsky. Nereálné? Uvidíme - čekáme na potvrzení zpráv.

Mimochodem - víte, že Mobil server, s.r.o. má oprávnění k podnikání v oboru přenosu veřejných informací - tedy v oblasti telekomunikací ;)